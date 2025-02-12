Глава Пентагону розповів, як США планують змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких Росія фінансує війну проти України. Ймовірно, це допоможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Як передає РБК-Україна , про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на засіданні у форматі "Рамштайн".

" Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів ", - зазначив Гегсет.

Він розповів, що президент США Дональд Трамп розширює видобуток енергоносіїв у США і закликає інші країни наслідувати його приклад, щоб забезпечити ефективну дипломатію і знизити ціни на нафту і газ, за рахунок продажу яких Росія може продовжувати війну.

Трамп погрожує Росії санкціями

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що він введе санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів з Україною.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслював, що американський лідер готовий "подвоїти" антиросійські санкції, щоб покласти край війні.

Також Келлог припускав, що якщо знизити ціну нафти до 45 доларів за барель, Росія може піти на переговори про припинення війни.

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