ЗМІ з'ясували, кого США видадуть Росії в обмін на Фогеля
США повернуть до Росії кіберзлочинця Олександра Винника. Його обміняли на американського вчителя Марка Фогеля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Як пише видання, інформацію про звільнення з-під ув'язнення Винника розкрив неназваний американський чиновник.
Він уточнив, що в рамках угоди кіберзлочинець позбудеться 100 мільйонів доларів своїх злочинних доходів.
Олександр Винник
Олександр Винник був затриманий у Греції ще 2017 року. Йому висунули звинувачення у відмиванні щонайменше 4 млрд доларів через біржу BTC-e. Його екстрадували до США після судів у Греції та Франції.
З 2023 року Винник і його адвокати відкрито заявляли про свою зацікавленість у потенційному обміні ув'язненими.
Минулого року кіберзлочинець визнав себе винним у змові з метою відмивання мільярдів доларів через BTC-e.
Міністерство юстиції США стверджує, що під управлінням Винника BTC-e забезпечила транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів по всьому світу.
Винесення вироку Виннику в Каліфорнії мало відбутися в червні цього року.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, стало відомо, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф відвідував Росію, щоб забрати звідти американця Марка Фогеля. Він був засуджений до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.
Водночас сьогодні, 12 лютого, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія звільнила Фогеля в обмін на "громадянина РФ", який був ув'язнений у США.
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