ЗМІ з'ясували, кого США видадуть Росії в обмін на Фогеля

США повернуть до Росії кіберзлочинця Олександра Винника. Його обміняли на американського вчителя Марка Фогеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Як пише видання, інформацію про звільнення з-під ув'язнення Винника розкрив неназваний американський чиновник.

Він уточнив, що в рамках угоди кіберзлочинець позбудеться 100 мільйонів доларів своїх злочинних доходів.

Олександр Винник

Олександр Винник був затриманий у Греції ще 2017 року. Йому висунули звинувачення у відмиванні щонайменше 4 млрд доларів через біржу BTC-e. Його екстрадували до США після судів у Греції та Франції.

З 2023 року Винник і його адвокати відкрито заявляли про свою зацікавленість у потенційному обміні ув'язненими.

Минулого року кіберзлочинець визнав себе винним у змові з метою відмивання мільярдів доларів через BTC-e.

Міністерство юстиції США стверджує, що під управлінням Винника BTC-e забезпечила транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів по всьому світу.

Винесення вироку Виннику в Каліфорнії мало відбутися в червні цього року.