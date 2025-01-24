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У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 20:44
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У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори Фото: спецпредставник США по Україні Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Просто допомагаючи Україні, не можна змусити Росію припинити війну. Треба знизити ціну нафти до 45 доларів за барель.

Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, пише РБК-Україна з посиланням на АР News.

Він вважає, що світ не зможе змусити Росію припинити війну, просто допомагаючи Україні здобувати перемоги на полі бою. Він припустив, що відповіддю можуть стати "жорсткіші заходи впливу" на російську нафтову промисловість.

"Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що в принципі є базовою точкою беззбитковості?" - сказав Келлог.

Цінова стеля на російську нафту

США під керівництвом президента Джо Байдена та інших союзників встановили верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт. Раніше в Мінфіні США повідомляли, що цінова стеля на російську нафту працює, бо це скоротило доходи Кремля.

Додамо, що Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього, на думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.

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