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Трамп бачить у звільненні Росією Фогеля шанс на закінчення війни в Україні

Середа 12 лютого 2025 00:50
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Трамп бачить у звільненні Росією Фогеля шанс на закінчення війни в Україні Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 11 лютого, Росія звільнила з в'язниці американського вчителя Марка Фогеля, який нині вирушає до США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що звільнення Москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde і Politico.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

Що відомо про звільнення і хто такий Фогель

У вівторок адміністрація Трампа оголосила про досягнення угоди з Росією щодо звільнення давнього американського в'язня Марка Фогеля, який наразі повертається до Сполучених Штатів.

У своїй заяві радник із нацбезпеки США Майк Волц заявив, що спеціальний посланник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф та інші радники "домовилися про обмін, який слугував проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Відомо, що 63-річний Марк Фогель мав повернутися до США у вівторок увечері (у Штатах ще не настала середа) разом зі Стівом Віткоффом. Він був учителем в американській школі в Москві, і 2021 року його затримали в російському аеропорту за звинуваченням у зберіганні невеликої кількості марихуани, яку прописали йому в США в медичних цілях. Опісля, 2022 року, його засудили до 14 років позбавлення волі.

У ЗМІ додають, що поки незрозуміло, кого або що США віддали в обмін на Фогеля.

Прогрес щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень Сполучені Штати домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирна угода може бути укладена.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

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