Республіканці можуть висунути Рубіо на вибори 2028 року

Рубіо набирає позиції як потенційний кандидат у президенти, попри те, що раніше вважався малоймовірним претендентом. Робота держсекретаря США збільшила кількість його прихильників як у Білому домі, так і серед пересічних прихильників Трампа (MAGA).

"Трамп любить ентузіазм “новонавернених”, і це вигідно виділяє Рубіо на тлі деяких старих республіканських еліт, які дистанціювалися від партії або уникали Вашингтона замість того, щоб примиритися з президентом", - пише Politico.

Видання зазначає, що минулого місяця соціологи зафіксували різке зростання підтримки Рубіо - до 35% проти 3% роком раніше. Рейтинг віцепрезидента Венса при цьому знизився з 61% до 53%.

За іншими даними, у квітні Венс отримав 63% підтримки як потенційний кандидат, Рубіо - 42%. У вересні було 65% проти 33%.

Обговорення в Білому домі вже включають держсекретаря як можливого наступника, повідомили відразу два високопоставлені чиновники адміністрації президента США і ще п'ять джерел, близьких до адміністрації.

Сам Рубіо раніше заявляв, що не кидатиме виклик Венсу на праймеріз, що означає: віцепрезидент повинен буде відмовитися від участі, щоб Рубіо міг стати кандидатом.

Трамп може прийняти остаточне рішення щодо свого наступника вже після проміжних виборів у листопаді, повідомляє видання.