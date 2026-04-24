Кошта попередив про крах ЄС у разі наслідування курсу Трампа, - Bloomberg
Президент Європейської ради Антоніо Кошта попередив лідерів ЄС, що блок зійде з курсу, якщо він буде слідувати за президентом США Дональдом Трампом і передасть йому право ухвалювати ключові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, Кошта заявив європейським лідерам, що вони не можуть ухилятися від обговорення того факту, що інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС.
Глава Євроради навів операцію США із захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війну США та Ізраїлю проти Ірану та позицію Трампа щодо України як приклади того, де Вашингтон розходиться з ЄС.
Джерела також повідомили, що Кошта закликав ЄС самоорганізуватися та виробити самостійний підхід до захисту своїх інтересів.
Відносини між США та європейськими партнерами
Нагадаємо, відносини між США та європейськими партнерами різко загострилися після початку американської операції проти Ірану.
Раніше у президента США Дональда Трампа продумали кілька варіантів "покарань" для країн, які відмовились допомагати Вашингтону у війні проти Ірану.
Також Трамп неодноразово називав НАТО "застарілим" і погрожував виходом з нього якщо союзники не збільшать витрати на оборону.
Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація Трампа вже попереджала про можливий вихід зі структур НАТО - зокрема йшлося про умови, за яких США можуть переглянути своє членство в Альянсі.
Водночас за даними CNN, у самому блоці не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі погроз американського лідера щодо виходу з Альянсу. Один з європейських чиновників назвав це "днем бабака", оскільки військово-політичний блок уже чув від Трампа подібні заяви.
Хоча раніше в медіа з'явилася інформація, що Європа через погрозу США вийти з НАТО почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак наголосив, що блоку потрібно посилюватися.