Кошта попередив про крах ЄС у разі наслідування курсу Трампа, - Bloomberg

Президент Європейської ради Антоніо Кошта попередив лідерів ЄС, що блок зійде з курсу, якщо він буде слідувати за президентом США Дональдом Трампом і передасть йому право ухвалювати ключові рішення.

За даними джерел, Кошта заявив європейським лідерам, що вони не можуть ухилятися від обговорення того факту, що інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС. Глава Євроради навів операцію США із захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війну США та Ізраїлю проти Ірану та позицію Трампа щодо України як приклади того, де Вашингтон розходиться з ЄС. Джерела також повідомили, що Кошта закликав ЄС самоорганізуватися та виробити самостійний підхід до захисту своїх інтересів.