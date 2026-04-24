НАТО планує відмовитися від американських літаків для розвідки, - ЗМІ

НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів.

Як повідомили джерела а Альянсі, майбутній парк літаків системи повітряного попередження та управління (AWACS) НАТО складатиметься з літаків канадської компанії Bombardier, оснащених системою розвідки GlobalEye та системою раннього попередження, розробленою шведською компанією Saab. Очікується, що замовлення включатиме до 12 літаків Global 6000 або Global 6500 на суму в кілька мільярдів доларів. Спочатку НАТО планувало замовити літаки Boeing E-7A Wedgetail американського виробництва, але відмовилися від цього плану після того, як уряд США оголосив про вихід із програми влітку 2025 року. Очікується, що Німеччина покриє основну частину витрат. Наразі основою системи розвідувальних літаків НАТО були Boeing, деяким із яких майже 40 років. Ці літаки наразі використовуються переважно для моніторингу повітряного простору над Східною Європою.