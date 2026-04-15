WSJ: Європа розробляє план "Б" на випадок виходу США з НАТО
Через загрозу виходу США з НАТО Європа почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
До чого готується Європа
Чиновники, які беруть участь у підготовці планів, намагаються залучити більше європейців до командних і управлінських ролей у НАТО - і водночас компенсувати своїми ресурсами ті, що забезпечують США.
Мета - зберегти три речі навіть у разі виведення американських військ:
- стримування Росії;
- безперервність воєнних операцій;
- ядерні гарантії.
Ці плани поки не мають офіційного статусу і не спрямовані на те, щоб замінити чинний Альянс.
Коли почалися перші розмови
Роботу над планами запустили ще наприкінці 2025 року - після того, як президент США Дональд Трамп почав погрожувати анексією Гренландії, яка є частиною Данії - члена НАТО.
Зараз ці обговорення набирають нової гостроти: Трамп закликав Європу підтримати військові дії США проти Ірану на Близькому Сході, проте союзники відмовили.
У відповідь американський президент назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив про можливий вихід.
Берлін змінює позицію
Протягом багатьох років Німеччина блокувала французькі ідеї про більший суверенітет Європи у сфері оборони - і наполягала на збереженні США в ролі головного гаранта безпеки.
Але з приходом канцлера Фрідріха Мерца ситуація змінилася. Берлін більше не заперечує проти самостійної оборонної ролі Євросоюзу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також нещодавно заявив, що Альянс ставатиме "більш європейським".
Тим часом ЄС паралельно готує запасні альянси - на випадок кризи в НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Politico, у цьому форматі розглядають два ключові структури: Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Британії (JEF) та Північну оборонну співпрацю Nordefco. До першої вже приєдналася Україна.
Нагадаємо, союзники по НАТО загалом не сприймають погрози Трампа буквально - більшість аналітиків вважають повний вихід США малоймовірним. Утім, сама риторика вже змінила динаміку всередині блоку.