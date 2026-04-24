У США хочуть зобов’язати Держдеп та Пентагон звітувати про дії РФ в Україні

Деякі сенатори США ініціювали законопроєкт, який передбачає обов’язкову звітність державного секретаря та глави Пентагону щодо порушення релігійних свобод Росією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , опубліковану на сайті голови Гельсінської комісії, конгресмена-республіканця Джо Вілсона.

Йдеться про двопартійну ініціативу, яку внесли представники Республіканської та Демократичної партій. Законопроєкт спрямований на протидію атакам Росії на свободу віросповідання.

За словами Вілсона, Росія переслідує та вбиває вірян як політичну ціль на всіх територіях, куди вона вторгається. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається обмежити свободу богослужіння та знищує релігії, які не підпорядковуються державній церкві.

Конгресмен також наголосив, що особливо жорстоких утисків зазнають релігійні громади на тимчасово окупованих територіях України, і підкреслив необхідність протидії таким діям.

Згідно з документом, держсекретар США та глава Пентагону мають спільно готувати звіти про переслідування, придушення та порушення релігійних свобод в Україні, зокрема на окупованих Росією територіях.

Законопроєкт також доручає президентові США запровадити санкції проти іноземних осіб, яких викрили у цих діях.