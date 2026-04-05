Путін не боїться НАТО: Трамп знову назвав Альянс "паперовим тигром"

21:20 05.04.2026 Нд
2 хв
За словами Трампа, його заклики допомогти в Ормузькій протоці були перевіркою для НАТО
aimg Едуард Ткач
Путін не боїться НАТО: Трамп знову назвав Альянс "паперовим тигром" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін зовсім не боїться НАТО, оскільки Альянс є "паперовим тигром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в Білому домі для ведучої ABC News Рейчел Скотт.

Читайте також: У НАТО назвали дату зустрічі Рютте і Трампа

Під час бесіди Трамп сказав, що "випробовує НАТО" в Ормузькій протоці. Він стверджує, що його заклики допомогти розблокувати протоку були лише перевіркою для Альянсу, і що насправді йому допомога не потрібна.

"Я сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь". А вони відповіли: "Ну ми не можемо сказати". Я сказав: "О, нічого страшного". Я навіть не намагався його (Альянс - ред.) умовити. Напевно, вони подумали: "Він жахливий продавець". Тому що я всього лише сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь"", - заявив президент США.

Далі він знову наголосив, що його заклики були лише експериментів і додав, що НАТО - це "паперовий тигр", у якого немає нічого і якого Путін не боїться.

"Я робив це як експеримент. Мені це було не потрібно, правда? Вони - паперовий тигр. Паперовий тигр. У них немає кораблів. У них нічого немає, і Путін їх абсолютно не боїться. Але я зробив це як експеримент", - резюмував глава Білого дому.

Трамп, НАТО і Ормузька протока

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає питання виходу США з НАТО. Причиною він назвав те, що Альянс не приєднався до операції Вашингтона проти Ірану.

Однак за даними CNN, у самому НАТО не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі таких загроз. Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон порадив Трампу менше говорити після таких заяв, щоб не підірвати НАТО і не створювати сумніву з приводу відданості США Альянсу.

До речі, постпред України при НАТО Альона Гетманчук вважає, що якщо США покинуть блок, то це надасть Києву більше можливостей для інтеграції в Альянс.

Більше по темі:
Володимир Путін НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Близький Схід
Новини
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла