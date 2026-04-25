Республиканцы могут выдвинуть Рубио на выборы 2028 года

Рубио набирает позиции как потенциальный кандидат в президенты, несмотря на то, что ранее считался маловероятным претендентом. Работа госсекретаря США увеличила количество его сторонников как в Белом доме, так и среди рядовых сторонников Трампа (MAGA).

"Трамп любит энтузиазм "новообращенных", и это выгодно выделяет Рубио на фоне некоторых старых республиканских элит, которые дистанцировались от партии или избегали Вашингтона вместо того, чтобы примириться с президентом", - пишет Politico.

Издание отмечает, что в прошлом месяце социологи зафиксировали резкий рост поддержки Рубио - до 35% против 3% годом ранее. Рейтинг вице-президента Вэнса при этом снизился с 61% до 53%.

По другим данным, в апреле Вэнс получил 63% поддержки как потенциальный кандидат, Рубио - 42%. В сентябре было 65% против 33%.

Обсуждения в Белом доме уже включают госсекретаря в качестве возможного преемника, сообщили сразу два высокопоставленных чиновника администрации президента США и еще пять источников, близких к администрации.

Сам Рубио ранее заявлял, что не будет бросать вызов Вэнсу на праймериз, что означает: вице-президент должен будет отказаться от участия, чтобы Рубио мог стать кандидатом.

Трамп может принять окончательное решение относительно своего преемника уже после промежуточных выборов в ноябре, сообщает издание.