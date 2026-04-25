Республіканці можуть висунути Рубіо на вибори 2028 року

23:29 25.04.2026 Сб
2 хв
Згідно з рейтингами, держсекретар США Марко Рубіо значно випереджає віцепрезидента Джей Ді Венса серед прихильників MAGA
aimg Пилип Бойко
Республіканці можуть висунути Рубіо на вибори 2028 року Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Видається, що у лавах республіканців все більше схиляються до кандидатури Марко Рубіо на наступних президентських виборах у 2028 році. Держсекретар виглядає поміркованим, молодим та спокійним, на відміну від самого Трампа чи віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Politico.

Рубіо набирає позиції як потенційний кандидат у президенти, попри те, що раніше вважався малоймовірним претендентом. Робота держсекретаря США збільшила кількість його прихильників як у Білому домі, так і серед пересічних прихильників Трампа (MAGA).

"Трамп любить ентузіазм “новонавернених”, і це вигідно виділяє Рубіо на тлі деяких старих республіканських еліт, які дистанціювалися від партії або уникали Вашингтона замість того, щоб примиритися з президентом", - пише Politico.

Видання зазначає, що минулого місяця соціологи зафіксували різке зростання підтримки Рубіо - до 35% проти 3% роком раніше. Рейтинг віцепрезидента Венса при цьому знизився з 61% до 53%.

За іншими даними, у квітні Венс отримав 63% підтримки як потенційний кандидат, Рубіо - 42%. У вересні було 65% проти 33%.

Обговорення в Білому домі вже включають держсекретаря як можливого наступника, повідомили відразу два високопоставлені чиновники адміністрації президента США і ще п'ять джерел, близьких до адміністрації.

Сам Рубіо раніше заявляв, що не кидатиме виклик Венсу на праймеріз, що означає: віцепрезидент повинен буде відмовитися від участі, щоб Рубіо міг стати кандидатом.

Трамп може прийняти остаточне рішення щодо свого наступника вже після проміжних виборів у листопаді, повідомляє видання.

Чим Трамп дратує республіканців

Окрім внутрішніх проблем Дональд Трамп невдало діє на міжнародній арені й не тільки через війну в Ірані. Республіканцям не подобається курс Трампа на віддалення від Європи. У самому ЄС теж вважають, що слідування курсом Трампа може стати крахом для союзу.

Крім того, Трамп робить небезпечні заяви про теоретичний розрив з НАТО, називаючи Альянс "застарілим". Це піддає ризику величезні військові конгломерати у США, які заробляють на зброї, адже НАТО може хоч і не швидко, але повністю перейти на власний ВПК. Наприклад, у ЄС планують відмовитись від бойових літаків виробництва США.

Щобільше, в медіа з'явилася інформація, що Європа через погрозу США вийти з НАТО почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.

