ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Республиканцы могут выдвинуть Рубио на выборы 2028 года

23:29 25.04.2026 Сб

Согласно рейтингам, госсекретарь США Марко Рубио значительно опережает вице-президента Джей Ди Вэнса среди сторонников MAGA
aimg Филипп Бойко
Республиканцы могут выдвинуть Рубио на выборы 2028 года Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Кажется, что в рядах республиканцев все больше склоняются к кандидатуре Марко Рубио на следующих президентских выборах в 2028 году. Госсекретарь выглядит умеренным, молодым и спокойным, в отличие от самого Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Politico.

Рубио набирает позиции как потенциальный кандидат в президенты, несмотря на то, что ранее считался маловероятным претендентом. Работа госсекретаря США увеличила количество его сторонников как в Белом доме, так и среди рядовых сторонников Трампа (MAGA).

"Трамп любит энтузиазм "новообращенных", и это выгодно выделяет Рубио на фоне некоторых старых республиканских элит, которые дистанцировались от партии или избегали Вашингтона вместо того, чтобы примириться с президентом", - пишет Politico.

Издание отмечает, что в прошлом месяце социологи зафиксировали резкий рост поддержки Рубио - до 35% против 3% годом ранее. Рейтинг вице-президента Вэнса при этом снизился с 61% до 53%.

По другим данным, в апреле Вэнс получил 63% поддержки как потенциальный кандидат, Рубио - 42%. В сентябре было 65% против 33%.

Обсуждения в Белом доме уже включают госсекретаря в качестве возможного преемника, сообщили сразу два высокопоставленных чиновника администрации президента США и еще пять источников, близких к администрации.

Сам Рубио ранее заявлял, что не будет бросать вызов Вэнсу на праймериз, что означает: вице-президент должен будет отказаться от участия, чтобы Рубио мог стать кандидатом.

Трамп может принять окончательное решение относительно своего преемника уже после промежуточных выборов в ноябре, сообщает издание.

Чем Трамп раздражает республиканцев

Кроме внутренних проблем Дональд Трамп неудачно действует на международной арене и не только из-за войны в Иране. Республиканцам не нравится курс Трампа на отдаление от Европы. В самом ЕС тоже считают, что следование курсу Трампа может стать крахом для союза.

Кроме того, Трамп делает опасные заявления о теоретическом разрыве с НАТО, называя Альянс "устаревшим". Это подвергает риску огромные военные конгломераты в США, которые зарабатывают на оружии, ведь НАТО может хоть и не быстро, но полностью перейти на собственный ВПК. Например, в ЕС планируют отказаться от боевых самолетов производства США.

Более того, в медиа появилась информация, что Европа из-за угрозы США выйти из НАТО начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Аналитика
