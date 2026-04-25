Республиканцы могут выдвинуть Рубио на выборы 2028 года
Кажется, что в рядах республиканцев все больше склоняются к кандидатуре Марко Рубио на следующих президентских выборах в 2028 году. Госсекретарь выглядит умеренным, молодым и спокойным, в отличие от самого Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Politico.
Рубио набирает позиции как потенциальный кандидат в президенты, несмотря на то, что ранее считался маловероятным претендентом. Работа госсекретаря США увеличила количество его сторонников как в Белом доме, так и среди рядовых сторонников Трампа (MAGA).
"Трамп любит энтузиазм "новообращенных", и это выгодно выделяет Рубио на фоне некоторых старых республиканских элит, которые дистанцировались от партии или избегали Вашингтона вместо того, чтобы примириться с президентом", - пишет Politico.
Издание отмечает, что в прошлом месяце социологи зафиксировали резкий рост поддержки Рубио - до 35% против 3% годом ранее. Рейтинг вице-президента Вэнса при этом снизился с 61% до 53%.
По другим данным, в апреле Вэнс получил 63% поддержки как потенциальный кандидат, Рубио - 42%. В сентябре было 65% против 33%.
Обсуждения в Белом доме уже включают госсекретаря в качестве возможного преемника, сообщили сразу два высокопоставленных чиновника администрации президента США и еще пять источников, близких к администрации.
Сам Рубио ранее заявлял, что не будет бросать вызов Вэнсу на праймериз, что означает: вице-президент должен будет отказаться от участия, чтобы Рубио мог стать кандидатом.
Трамп может принять окончательное решение относительно своего преемника уже после промежуточных выборов в ноябре, сообщает издание.
Чем Трамп раздражает республиканцев
Кроме внутренних проблем Дональд Трамп неудачно действует на международной арене и не только из-за войны в Иране. Республиканцам не нравится курс Трампа на отдаление от Европы. В самом ЕС тоже считают, что следование курсу Трампа может стать крахом для союза.
Кроме того, Трамп делает опасные заявления о теоретическом разрыве с НАТО, называя Альянс "устаревшим". Это подвергает риску огромные военные конгломераты в США, которые зарабатывают на оружии, ведь НАТО может хоть и не быстро, но полностью перейти на собственный ВПК. Например, в ЕС планируют отказаться от боевых самолетов производства США.
Более того, в медиа появилась информация, что Европа из-за угрозы США выйти из НАТО начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.