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Дрони вкотре атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії: спалахнула пожежа

05:10 10.06.2026 Ср
2 хв
На місці НП працюють екстренні служби
aimg Юлія Маловічко
Дрони вкотре атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії: спалахнула пожежа Фото: працівник МНС на виклику з ліквідації пожежі (Getty Images)
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Невідомі дрони вкотре вразили Новокуйбишевський НПЗ, який розташований у Самарській області. Завод вважається одним із найбільших на всю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Згідно з кадрами, поширеними в пабліках, на об'єкті спалахнула сильна пожежа після атаки безпілотників, супроводжувана щільним стовпом чорного диму.

На відео від очевидців чути звуки літаючого безпілотника і вибухи, після чого на території НПЗ вибухнув вогонь.

Від губернатора Самарської області поки що немає інформації про підтвердження атаки, при цьому росіян в регіоні попереджали про небезпеку дронів.

Зазначимо, що Новокуйбишевський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи компаній "Роснєфті".

Запущено завод 1951 року, - ще тоді він став одним із перших радянських підприємств, що виробляли паливо для реактивних двигунів і ракетно-автомобільні мастила.

Переробні потужності НПЗ сьогодні - 8-9 млн тонн нафти на рік.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє паливо для всіх видів: автомобільне, авіаційне, суднове; компоненти мастил, бітуми, кокс і нафтохімічну продукцію.

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Нагадаємо, днями в Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням палива в південних регіонах через удари українських дронів.

Також варто зазначити, що в травні 2026 року Україна досягла рекордного ураження російської нафтопереробки - втрачено приблизно чверть потужностей.

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