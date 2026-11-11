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Реформа профосвіти в Україні: як і навіщо коледжі залучають до управління роботодавців

11:10 11.11.2026 Ср
4 хв
aimg Ірина Костенко
Реформа профосвіти в Україні: як і навіщо коледжі залучають до управління роботодавців Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Україні масштабно перезавантажують систему професійної освіти. У коледжах сформовано вже майже 140 наглядових рад за участю роботодавців - представників бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

    Скільки наглядових рад сформували у коледжах

    Українцям розповіли, що у закладах професійної освіти - професійних коледжах - сформовано 138 перших наглядових рад за участю роботодавців (станом на 10 листопада 2026 року).

    Уточнюється, що до їхнього складу увійшли понад 500 представників бізнесу.

    Це - новий механізм управління професійними коледжами, завдяки якому роботодавці отримують можливість безпосередньо впливати на різні процеси.

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    Навіщо професійним коледжам наглядові ради

    У МОН нагадали, що нова модель управління передбачена законом України "Про професійну освіту".

    Наглядові ради, на відміну від консультативних органів, мають повноваження ухвалювати рішення, які визначають роботу закладів.

    Саме вони, зокрема:

    • затверджують освітні програми - щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій і потребам роботодавців;
    • обирають керівників коледжів (через відкритий конкурс) і визначають показники ефективності їхньої роботи;
    • затверджують стратегії розвитку закладів - визначаючи пріоритети підготовки фахівців і розвитку коледжів;
    • погоджують фінансові плани;
    • сприяють залученню додаткових ресурсів - для модернізації навчальної бази й розвитку партнерств із підприємствами.

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    Де в Україні наглядових рад сформували найбільше

    "Наглядові ради вже сформовано в кожному третьому коледжі, де їх створення є обов'язковим", - повідомили в МОН.

    Найвищі показники:

    • в Івано-Франківській області;
    • у Закарпатській області.

    Там наглядові ради створено в усіх закладах професійної освіти, в яких навчається понад 300 студентів.

    Крім того, серед лідерів:

    • Запорізька область (81%);
    • Полтавська область (79%);
    • Рівненська область (72%).

    Ще у 90 закладах - триває формування наглядових рад. А 131 заклад - готується до їх створення.

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    Стратегічне завдання реформи професійної освіти

    Заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній розповів, що "стратегічне завдання реформи професійної освіти - зробити підготовку фахівців максимально наближеною до потреб ринку праці".

    "Для цього ми змінюємо підхід до управління коледжами та залучаємо роботодавців до ухвалення ключових рішень", - констатував посадовець.

    Він пояснив, що так можна:

    • забезпечити економіку кваліфікованими фахівцями;
    • дати випускникам актуальні навички та кращі можливості для працевлаштування.

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    Як саме формуються наглядові ради коледжів

    В цілому до складу 138 наглядових рад увійшли вже понад 1000 учасників.

    Причому представники роботодавців і засновників закладів мають рівне представництво - по 50%.

    Зазначається, що найчастіше до наглядових рад від бізнесу входять власники або директори підприємств - 63% від усіх представників бізнесу.

    "Саме вони формують попит на кваліфікованих фахівців і добре знають потреби ринку праці", - зауважили у міністерстві.

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    Як реально працюють наглядові ради коледжів

    Одним із закладів, де наглядова рада вже розпочала роботу, став Колківський центр професійної освіти на Волині.

    До її складу увійшли:

    • роботодавці (які регулярно приймають студентів на виробничу практику та працевлаштовують випускників);
    • представники влади;
    • багаторічний партнер закладу з Естонії.

    На першому засіданні рада затвердила ключові показники ефективності роботи коледжу на навчальний рік.

    Було визначено, зокрема, такі цілі:

    • працевлаштування або продовження навчання щонайменше 75% випускників;
    • забезпечення виробничою практикою всіх студентів;
    • оновлення освітніх програм за всіма професійними кваліфікаціями спільно з роботодавцями.

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    "Для нас було важливо залучити до наглядової ради людей, які знають наш заклад і зацікавлені в його розвитку", - поділилась директорка Колківського центру професійної освіти Людмила Панасюк.

    Вона нагадала, що роботодавці розуміють, яких фахівців потребують підприємства, і можуть допомогти оновлювати освітні програми.

    "Наша стратегічна мета - створення Центру професійної досконалості, де молодь і дорослі зможуть здобувати сучасні професійні навички. І наглядова рада має стати командою, яка допоможе нам реалізувати ці зміни", - підсумувала очільниця навчального закладу.

    Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який передбачає "фундаментальні зміни в профтехосвіті".

    На початку жовтня 2026 року Кабінет міністрів затвердив новий стандарт професійної освіти в Україні. Ухвалені рішення несуть зміни як для студентів, так і викладачів коледжів.

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