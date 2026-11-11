Реформа профосвіти в Україні: як і навіщо коледжі залучають до управління роботодавців
В Україні масштабно перезавантажують систему професійної освіти. У коледжах сформовано вже майже 140 наглядових рад за участю роботодавців - представників бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Скільки наглядових рад сформували у коледжах
Українцям розповіли, що у закладах професійної освіти - професійних коледжах - сформовано 138 перших наглядових рад за участю роботодавців (станом на 10 листопада 2026 року).
Уточнюється, що до їхнього складу увійшли понад 500 представників бізнесу.
Це - новий механізм управління професійними коледжами, завдяки якому роботодавці отримують можливість безпосередньо впливати на різні процеси.
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Навіщо професійним коледжам наглядові ради
У МОН нагадали, що нова модель управління передбачена законом України "Про професійну освіту".
Наглядові ради, на відміну від консультативних органів, мають повноваження ухвалювати рішення, які визначають роботу закладів.
Саме вони, зокрема:
- затверджують освітні програми - щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій і потребам роботодавців;
- обирають керівників коледжів (через відкритий конкурс) і визначають показники ефективності їхньої роботи;
- затверджують стратегії розвитку закладів - визначаючи пріоритети підготовки фахівців і розвитку коледжів;
- погоджують фінансові плани;
- сприяють залученню додаткових ресурсів - для модернізації навчальної бази й розвитку партнерств із підприємствами.
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Де в Україні наглядових рад сформували найбільше
"Наглядові ради вже сформовано в кожному третьому коледжі, де їх створення є обов'язковим", - повідомили в МОН.
Найвищі показники:
- в Івано-Франківській області;
- у Закарпатській області.
Там наглядові ради створено в усіх закладах професійної освіти, в яких навчається понад 300 студентів.
Крім того, серед лідерів:
- Запорізька область (81%);
- Полтавська область (79%);
- Рівненська область (72%).
Ще у 90 закладах - триває формування наглядових рад. А 131 заклад - готується до їх створення.
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Стратегічне завдання реформи професійної освіти
Заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній розповів, що "стратегічне завдання реформи професійної освіти - зробити підготовку фахівців максимально наближеною до потреб ринку праці".
"Для цього ми змінюємо підхід до управління коледжами та залучаємо роботодавців до ухвалення ключових рішень", - констатував посадовець.
Він пояснив, що так можна:
- забезпечити економіку кваліфікованими фахівцями;
- дати випускникам актуальні навички та кращі можливості для працевлаштування.
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Як саме формуються наглядові ради коледжів
В цілому до складу 138 наглядових рад увійшли вже понад 1000 учасників.
Причому представники роботодавців і засновників закладів мають рівне представництво - по 50%.
Зазначається, що найчастіше до наглядових рад від бізнесу входять власники або директори підприємств - 63% від усіх представників бізнесу.
"Саме вони формують попит на кваліфікованих фахівців і добре знають потреби ринку праці", - зауважили у міністерстві.
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Як реально працюють наглядові ради коледжів
Одним із закладів, де наглядова рада вже розпочала роботу, став Колківський центр професійної освіти на Волині.
До її складу увійшли:
- роботодавці (які регулярно приймають студентів на виробничу практику та працевлаштовують випускників);
- представники влади;
- багаторічний партнер закладу з Естонії.
На першому засіданні рада затвердила ключові показники ефективності роботи коледжу на навчальний рік.
Було визначено, зокрема, такі цілі:
- працевлаштування або продовження навчання щонайменше 75% випускників;
- забезпечення виробничою практикою всіх студентів;
- оновлення освітніх програм за всіма професійними кваліфікаціями спільно з роботодавцями.
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"Для нас було важливо залучити до наглядової ради людей, які знають наш заклад і зацікавлені в його розвитку", - поділилась директорка Колківського центру професійної освіти Людмила Панасюк.
Вона нагадала, що роботодавці розуміють, яких фахівців потребують підприємства, і можуть допомогти оновлювати освітні програми.
"Наша стратегічна мета - створення Центру професійної досконалості, де молодь і дорослі зможуть здобувати сучасні професійні навички. І наглядова рада має стати командою, яка допоможе нам реалізувати ці зміни", - підсумувала очільниця навчального закладу.
Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який передбачає "фундаментальні зміни в профтехосвіті".
На початку жовтня 2026 року Кабінет міністрів затвердив новий стандарт професійної освіти в Україні. Ухвалені рішення несуть зміни як для студентів, так і викладачів коледжів.
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