Вступ до коледжів зріс: скільки студентів зарахували та які спеціальності вибирали найчастіше

У 2026 році до закладів фахової передвищої освіти зарахували 172 365 студентів. Це на понад 38 тисяч більше, ніж торік. Загалом вступники подали більш як 412 тисяч заяв.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство освіти і науки України.

Хто вступав до коледжів

Найбільше заяв надійшло від випускників 9 класів - 230 139. Ще 154 151 заяву подали вступники після 11 класів.

Також до закладів фахової передвищої освіти вступали після професійної освіти - надійшло 26 500 заяв. Ще 1 392 заяви подали вступники, які вже мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра.

Серед зарахованих студентів 90 507 навчалися раніше після 9 класів, 66 612 - після 11 класів, 14 193 - після професійної освіти. Ще 1 053 вступники мали інші освітні ступені.

Які спеціальності вибирали

Найбільше зарахованих студентів обрали менеджмент - 23 452 особи. До десятки найпопулярніших спеціальностей також увійшли:

електрична інженерія - 16 677 студентів;

облік і оподаткування - 16 456;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 16 109;

медсестринство - 16 090;

автомобільний транспорт - 15 635;

будівництво та цивільна інженерія - 13 213;

машинобудування - 12 712;

комп'ютерна інженерія - 12 453;

інженерія програмного забезпечення - 11 294.

За даними МОН, порівняно з минулим роком зросла кількість вступників, які обрали електричну інженерію та облік і оподаткування. До переліку популярних напрямів також додалося машинобудування.

На яких умовах навчатимуться

За кошти державного та регіонального бюджетів навчатимуться 70 717 зарахованих студентів. Ще 101 648 осіб здобуватимуть освіту за кошти фізичних та юридичних осіб.

Серед тих, хто вступив на бюджет, найпопулярнішим стало медсестринство - 7 469 студентів. Також абітурієнти обирали будівництво та цивільну інженерію (4 085), електричну інженерію (3 847), автомобільний транспорт (3 374) і харчові технології (3 201).

До десятки найпопулярніших бюджетних спеціальностей також увійшли машинобудування, агроінженерія, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, облік і оподаткування.