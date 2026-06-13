ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Майже в усіх регіонах. Які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України

06:40 13.06.2026 Сб
2 хв
На кого зараз вчаться і підлітки, і дорослі?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Майже в усіх регіонах. Які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України Деякі спеціальності серед вступників більш популярні, ніж інші (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Незабаром в Україні почнеться вступ до закладів професійної та фахової передвищої освіти. Але не всі знають, які спеціальності - "традиційно" найпопулярніші.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти й науки Дмитро Завгородній.

Які спеціальності сьогодні найпопулярніші

Експерт розповів, що у професійній освіті України традиційно найпопулярнішою професією є "кухар".

"Така професія найбільш популярна майже в усіх регіонах", - уточнив Завгородній.

Водночас, за його словами, є і окремі винятки.

"Це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, трактористи. Також дуже популярним є зварювання", - повідомив заступник міністра.

Читайте також: З кожним роком все менше. В коледжах України - недобір на низку спеціальностей

Тим часом у фаховій передвищій освіті найбільш популярна спеціальність - "медсестринство".

"Є дуже багато гарних коледжів в кожній області... Переважно в них є конкурс на цю спеціальність. І треба буде гарно готуватися, якщо ви збираєтесь на медсестринство", - зауважив Завгородній.

Він додав, що ця спеціальність - найпопулярніша:

  • і серед дорослих, які йдуть навчатися в коледжі за ваучерами або за іншими державними програмами;
  • і серед молоді, яка йде в фахові коледжі.

"Звісно, є "кон'юнктурні" спеціальності і в фахових коледжах, такі як менеджмент або фінанси. Але ми, з точки зору державної політики, робимо акцент саме на інженерних, природничих спеціальностях, допомагаємо розвиватися закладам у сфері сільського господарства",- поділився представник МОН.

Їх, за його словами, "теж є багато".

"І вони, до речі, теж є дуже популярними. І є дуже гарні приклади закладів у галузі сільського господарства, які мають дуже успішних студентів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про вступ до коледжів у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, як і коли в коледжах України оновлять стандарти освіти.

Читайте також, чому зараз - золотий час для коледжів і профтех потрібен усій країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
спеціальність МОН Коледж Робота в Україні Професія Студенти Поради Учні Освіта в Україні
Новини
ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D
ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою