Реформа профообразования в Украине: как и зачем колледжи привлекают к управлению работодателей

В Украине масштабно перезагружают систему профессионального образования. В колледжах сформировано уже почти 140 наблюдательных советов с участием работодателей - представителей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Сколько наблюдательных советов сформировали в колледжах

Украинцам рассказали, что в учреждениях профессионального образования - профессиональных колледжах - сформировано 138 первых наблюдательных советов с участием работодателей (по состоянию на 10 ноября 2026 года).

Уточняется, что в их состав вошли более 500 представителей бизнеса.

Это - новый механизм управления профессиональными колледжами, благодаря которому работодатели получают возможность непосредственно влиять на разные процессы.

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Зачем профессиональным колледжам наблюдательные советы

В МОН напомнили, что новая модель управления предусмотрена законом Украины "О профессиональном образовании".

Наблюдательные советы, в отличие от консультативных органов, имеют полномочия принимать решения, определяющие работу учреждений.

Именно они, в частности:

утверждают образовательные программы - чтобы подготовка студентов отвечала актуальным требованиям профессий и потребностям работодателей;

- чтобы подготовка студентов отвечала актуальным требованиям профессий и потребностям работодателей; выбирают руководителей колледжей (через открытый конкурс) и определяют показатели эффективности их работы;

колледжей (через открытый конкурс) и определяют показатели эффективности их работы; утверждают стратегии развития заведений - определяя приоритеты подготовки специалистов и развития колледжей;

заведений - определяя приоритеты подготовки специалистов и развития колледжей; согласовывают финансовые планы ;

; способствуют привлечению дополнительных ресурсов - для модернизации учебной базы и развития партнерств с предприятиями.

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Где в Украине наблюдательных советов сформировали больше всего

"Наблюдательные советы уже сформированы в каждом третьем колледже, где их создание является обязательным", - сообщили в МОН.

Самые высокие показатели:

в Ивано-Франковской области;

в Закарпатской области.

Там наблюдательные советы созданы во всех учреждениях профессионального образования, в которых обучается более 300 студентов.

Кроме того, среди лидеров:

Запорожская область (81%);

Полтавская область (79%);

Ровенская область (72%).

Еще в 90 заведениях продолжается формирование наблюдательных советов. А 131 заведение - готовится к их созданию.

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Стратегическая задача реформы профессионального образования

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний рассказал, что "стратегическая задача реформы профессионального образования - сделать подготовку специалистов максимально приближенной к потребностям рынка труда".

"Для этого мы меняем подход к управлению колледжами и привлекаем работодателей к принятию ключевых решений", - констатировал чиновник.

Он объяснил, что так можно:

обеспечить экономику квалифицированными специалистами;

дать выпускникам актуальные навыки и лучшие возможности трудоустройства.

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Как именно формируются наблюдательные советы колледжей

В целом в состав 138 наблюдательных советов вошли уже более 1000 участников.

Причем представители работодателей и учредителей заведений имеют равное представительство - по 50%.

Отмечается, что чаще всего в наблюдательные советы от бизнеса входят собственники или директора предприятий - 63% от всех представителей бизнеса.

"Именно они формируют спрос на квалифицированных специалистов и хорошо знают потребности рынка труда", - отметили в министерстве.

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Как реально работают наблюдательные советы колледжей

Одним из заведений, где наблюдательный совет уже приступил к работе, стал Колковский центр профессионального образования на Волыни.

В его состав вошли:

работодатели (которые регулярно принимают студентов на производственную практику и трудоустраивают выпускников);

представители власти;

многолетний партнер заведения из Эстонии.

На первом заседании совет утвердил ключевые показатели эффективности колледжа на учебный год.

Были определены, в частности, следующие цели:

трудоустройство или продолжение обучения не менее 75% выпускников;

обеспечение производственной практикой всех студентов;

обновление образовательных программ по всем профессиональным квалификациям совместно с работодателями.

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"Для нас было важно привлечь в наблюдательный совет людей, которые знают наше заведение и заинтересованы в его развитии", - поделилась директор Колковского центра профессионального образования Людмила Панасюк.

Она напомнила, что работодатели понимают, в каких специалистах нуждаются предприятия, и могут помочь обновлять образовательные программы.

"Наша стратегическая цель - создание Центра профессионального совершенства, где молодежь и взрослые смогут приобретать современные профессиональные навыки. И наблюдательный совет должен стать командой, которая поможет нам реализовать эти изменения", - подытожила руководитель учебного заведения.