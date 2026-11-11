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Реформа профообразования в Украине: как и зачем колледжи привлекают к управлению работодателей

11:10 11.11.2026 Ср
4 мин
aimg Ирина Костенко
Реформа профообразования в Украине: как и зачем колледжи привлекают к управлению работодателей Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине масштабно перезагружают систему профессионального образования. В колледжах сформировано уже почти 140 наблюдательных советов с участием работодателей - представителей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

    Сколько наблюдательных советов сформировали в колледжах

    Украинцам рассказали, что в учреждениях профессионального образования - профессиональных колледжах - сформировано 138 первых наблюдательных советов с участием работодателей (по состоянию на 10 ноября 2026 года).

    Уточняется, что в их состав вошли более 500 представителей бизнеса.

    Это - новый механизм управления профессиональными колледжами, благодаря которому работодатели получают возможность непосредственно влиять на разные процессы.

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    Зачем профессиональным колледжам наблюдательные советы

    В МОН напомнили, что новая модель управления предусмотрена законом Украины "О профессиональном образовании".

    Наблюдательные советы, в отличие от консультативных органов, имеют полномочия принимать решения, определяющие работу учреждений.

    Именно они, в частности:

    • утверждают образовательные программы - чтобы подготовка студентов отвечала актуальным требованиям профессий и потребностям работодателей;
    • выбирают руководителей колледжей (через открытый конкурс) и определяют показатели эффективности их работы;
    • утверждают стратегии развития заведений - определяя приоритеты подготовки специалистов и развития колледжей;
    • согласовывают финансовые планы;
    • способствуют привлечению дополнительных ресурсов - для модернизации учебной базы и развития партнерств с предприятиями.

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    Где в Украине наблюдательных советов сформировали больше всего

    "Наблюдательные советы уже сформированы в каждом третьем колледже, где их создание является обязательным", - сообщили в МОН.

    Самые высокие показатели:

    • в Ивано-Франковской области;
    • в Закарпатской области.

    Там наблюдательные советы созданы во всех учреждениях профессионального образования, в которых обучается более 300 студентов.

    Кроме того, среди лидеров:

    • Запорожская область (81%);
    • Полтавская область (79%);
    • Ровенская область (72%).

    Еще в 90 заведениях продолжается формирование наблюдательных советов. А 131 заведение - готовится к их созданию.

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    Стратегическая задача реформы профессионального образования

    Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний рассказал, что "стратегическая задача реформы профессионального образования - сделать подготовку специалистов максимально приближенной к потребностям рынка труда".

    "Для этого мы меняем подход к управлению колледжами и привлекаем работодателей к принятию ключевых решений", - констатировал чиновник.

    Он объяснил, что так можно:

    • обеспечить экономику квалифицированными специалистами;
    • дать выпускникам актуальные навыки и лучшие возможности трудоустройства.

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    Как именно формируются наблюдательные советы колледжей

    В целом в состав 138 наблюдательных советов вошли уже более 1000 участников.

    Причем представители работодателей и учредителей заведений имеют равное представительство - по 50%.

    Отмечается, что чаще всего в наблюдательные советы от бизнеса входят собственники или директора предприятий - 63% от всех представителей бизнеса.

    "Именно они формируют спрос на квалифицированных специалистов и хорошо знают потребности рынка труда", - отметили в министерстве.

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    Как реально работают наблюдательные советы колледжей

    Одним из заведений, где наблюдательный совет уже приступил к работе, стал Колковский центр профессионального образования на Волыни.

    В его состав вошли:

    • работодатели (которые регулярно принимают студентов на производственную практику и трудоустраивают выпускников);
    • представители власти;
    • многолетний партнер заведения из Эстонии.

    На первом заседании совет утвердил ключевые показатели эффективности колледжа на учебный год.

    Были определены, в частности, следующие цели:

    • трудоустройство или продолжение обучения не менее 75% выпускников;
    • обеспечение производственной практикой всех студентов;
    • обновление образовательных программ по всем профессиональным квалификациям совместно с работодателями.

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    "Для нас было важно привлечь в наблюдательный совет людей, которые знают наше заведение и заинтересованы в его развитии", - поделилась директор Колковского центра профессионального образования Людмила Панасюк.

    Она напомнила, что работодатели понимают, в каких специалистах нуждаются предприятия, и могут помочь обновлять образовательные программы.

    "Наша стратегическая цель - создание Центра профессионального совершенства, где молодежь и взрослые смогут приобретать современные профессиональные навыки. И наблюдательный совет должен стать командой, которая поможет нам реализовать эти изменения", - подытожила руководитель учебного заведения.

    Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который предусматривает "фундаментальные изменения в профтехобразовании".

    В начале октября 2026 года Кабинет министров утвердил новый стандарт профессионального образования в Украине. Принятые решения несут изменения как для студентов, так и для преподавателей колледжей.

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