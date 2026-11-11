Реформа профообразования в Украине: как и зачем колледжи привлекают к управлению работодателей
В Украине масштабно перезагружают систему профессионального образования. В колледжах сформировано уже почти 140 наблюдательных советов с участием работодателей - представителей бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Сколько наблюдательных советов сформировали в колледжах
Украинцам рассказали, что в учреждениях профессионального образования - профессиональных колледжах - сформировано 138 первых наблюдательных советов с участием работодателей (по состоянию на 10 ноября 2026 года).
Уточняется, что в их состав вошли более 500 представителей бизнеса.
Это - новый механизм управления профессиональными колледжами, благодаря которому работодатели получают возможность непосредственно влиять на разные процессы.
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Зачем профессиональным колледжам наблюдательные советы
В МОН напомнили, что новая модель управления предусмотрена законом Украины "О профессиональном образовании".
Наблюдательные советы, в отличие от консультативных органов, имеют полномочия принимать решения, определяющие работу учреждений.
Именно они, в частности:
- утверждают образовательные программы - чтобы подготовка студентов отвечала актуальным требованиям профессий и потребностям работодателей;
- выбирают руководителей колледжей (через открытый конкурс) и определяют показатели эффективности их работы;
- утверждают стратегии развития заведений - определяя приоритеты подготовки специалистов и развития колледжей;
- согласовывают финансовые планы;
- способствуют привлечению дополнительных ресурсов - для модернизации учебной базы и развития партнерств с предприятиями.
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Где в Украине наблюдательных советов сформировали больше всего
"Наблюдательные советы уже сформированы в каждом третьем колледже, где их создание является обязательным", - сообщили в МОН.
Самые высокие показатели:
- в Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области.
Там наблюдательные советы созданы во всех учреждениях профессионального образования, в которых обучается более 300 студентов.
Кроме того, среди лидеров:
- Запорожская область (81%);
- Полтавская область (79%);
- Ровенская область (72%).
Еще в 90 заведениях продолжается формирование наблюдательных советов. А 131 заведение - готовится к их созданию.
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Стратегическая задача реформы профессионального образования
Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний рассказал, что "стратегическая задача реформы профессионального образования - сделать подготовку специалистов максимально приближенной к потребностям рынка труда".
"Для этого мы меняем подход к управлению колледжами и привлекаем работодателей к принятию ключевых решений", - констатировал чиновник.
Он объяснил, что так можно:
- обеспечить экономику квалифицированными специалистами;
- дать выпускникам актуальные навыки и лучшие возможности трудоустройства.
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Как именно формируются наблюдательные советы колледжей
В целом в состав 138 наблюдательных советов вошли уже более 1000 участников.
Причем представители работодателей и учредителей заведений имеют равное представительство - по 50%.
Отмечается, что чаще всего в наблюдательные советы от бизнеса входят собственники или директора предприятий - 63% от всех представителей бизнеса.
"Именно они формируют спрос на квалифицированных специалистов и хорошо знают потребности рынка труда", - отметили в министерстве.
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Как реально работают наблюдательные советы колледжей
Одним из заведений, где наблюдательный совет уже приступил к работе, стал Колковский центр профессионального образования на Волыни.
В его состав вошли:
- работодатели (которые регулярно принимают студентов на производственную практику и трудоустраивают выпускников);
- представители власти;
- многолетний партнер заведения из Эстонии.
На первом заседании совет утвердил ключевые показатели эффективности колледжа на учебный год.
Были определены, в частности, следующие цели:
- трудоустройство или продолжение обучения не менее 75% выпускников;
- обеспечение производственной практикой всех студентов;
- обновление образовательных программ по всем профессиональным квалификациям совместно с работодателями.
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"Для нас было важно привлечь в наблюдательный совет людей, которые знают наше заведение и заинтересованы в его развитии", - поделилась директор Колковского центра профессионального образования Людмила Панасюк.
Она напомнила, что работодатели понимают, в каких специалистах нуждаются предприятия, и могут помочь обновлять образовательные программы.
"Наша стратегическая цель - создание Центра профессионального совершенства, где молодежь и взрослые смогут приобретать современные профессиональные навыки. И наблюдательный совет должен стать командой, которая поможет нам реализовать эти изменения", - подытожила руководитель учебного заведения.
Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который предусматривает "фундаментальные изменения в профтехобразовании".
В начале октября 2026 года Кабинет министров утвердил новый стандарт профессионального образования в Украине. Принятые решения несут изменения как для студентов, так и для преподавателей колледжей.
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