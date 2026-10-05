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Щонайменше 40% практики: як оновили стандарт профосвіти в Україні

14:32 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Щонайменше 40% практики: як оновили стандарт профосвіти в Україні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Кабінет міністрів затвердив новий стандарт професійної освіти в Україні. Ухвалені рішення несуть зміни як для студентів, так і викладачів коледжів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.

Ключове завдання українських коледжів

"Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті", - розповів українцям очільник КМУ.

Він наголосив при цьому, що ключове завдання - "готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни".

Саме тому, за його словами, було затверджено новий стандарт професійної освіти.

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Практика і професійні кваліфікації

"Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку", - констатував Корецький.

Він уточнив, що в цілому студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій.

При цьому професійні коледжі - матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм.

Крім того, навчання "буде інтегроване з європейською кредитною системою".

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Академічна мобільність студентів і викладачів

Корецький повідомив, що схваленими рішеннями Кабмін розширює "академічну мобільність".

"Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців", - наголосив він.

Викладачі також матимуть змогу викладати та стажуватися:

  • і в закладах освіти;
  • і на підприємствах.

"Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями", - пояснив прем'єр-міністр.

Щонайменше 40% практики: як оновили стандарт профосвіти в УкраїніПублікація Сергія Корецького (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Нова формула фінансування професійних коледжів

Вже з 2027 року, за словами Корецького, запрацює нова формула фінансування професійних коледжів:

  • кожен заклад матиме базове фінансування;
  • частина коштів - залежатиме від результатів роботи.

Очільник уряду уточнив, що нова формула враховує:

  • попит на професії в області;
  • набір студентів;
  • працевлаштування випускників;
  • залучення додаткових коштів.

"Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад. Рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті".

Згодом ми повідомляли, які професії - найпопулярніші у профтехах і коледжах України.

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