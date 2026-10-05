Щонайменше 40% практики: як оновили стандарт профосвіти в Україні
Кабінет міністрів затвердив новий стандарт професійної освіти в Україні. Ухвалені рішення несуть зміни як для студентів, так і викладачів коледжів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.
Ключове завдання українських коледжів
"Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті", - розповів українцям очільник КМУ.
Він наголосив при цьому, що ключове завдання - "готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни".
Саме тому, за його словами, було затверджено новий стандарт професійної освіти.
Читайте також: Золотий час для коледжів: чому профтех зараз потрібен усій країні
Практика і професійні кваліфікації
"Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку", - констатував Корецький.
Він уточнив, що в цілому студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій.
При цьому професійні коледжі - матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм.
Крім того, навчання "буде інтегроване з європейською кредитною системою".
Читайте також: "Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді
Академічна мобільність студентів і викладачів
Корецький повідомив, що схваленими рішеннями Кабмін розширює "академічну мобільність".
"Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців", - наголосив він.
Викладачі також матимуть змогу викладати та стажуватися:
- і в закладах освіти;
- і на підприємствах.
"Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями", - пояснив прем'єр-міністр.
Публікація Сергія Корецького (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Нова формула фінансування професійних коледжів
Вже з 2027 року, за словами Корецького, запрацює нова формула фінансування професійних коледжів:
- кожен заклад матиме базове фінансування;
- частина коштів - залежатиме від результатів роботи.
Очільник уряду уточнив, що нова формула враховує:
- попит на професії в області;
- набір студентів;
- працевлаштування випускників;
- залучення додаткових коштів.
"Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад. Рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком", - підсумував прем'єр-міністр.
Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті".
Згодом ми повідомляли, які професії - найпопулярніші у профтехах і коледжах України.
Читайте також, що відомо про впровадження в українських школах ранньої профорієнтації та гранти від держави - хто може отримати до 30 тисяч на професійне навчання.