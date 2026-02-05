Більше не "безкоштовна сила". В Україні для студентів вводять трудові договори: що це змінює

В Україні хочуть запровадити трудові договори, щоб студентам профтехів платили за практику. Це передбачає новий закон "Про професійну освіту".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Читайте також: Нові вимоги і строки: як зміниться вступ до коледжів у 2026 році

Головне

Оплата без посередників: Студент отримуватиме гроші за практику напряму від роботодавця, а не через касу коледжу.

Студент отримуватиме гроші за практику напряму від роботодавця, а не через касу коледжу. Юридична вага: Практикант стає повноцінним суб’єктом права з чітко визначеними трудовими обов'язками.

Практикант стає повноцінним суб’єктом права з чітко визначеними трудовими обов'язками. Дуальний формат: Навчання на робочому місці тепер офіційно прирівнюється до виконання трудових функцій.

Що таке студентський трудовий договір

Це юридичний документ, який укладається напряму між студентом коледжу та роботодавцем на час виробничої практики або дуального навчання.

Головні зміни

Пряма оплата: Гроші за роботу студент отримуватиме особисто, а не через бухгалтерію закладу освіти.

Юридичний захист: Договір чітко визначає права студента, роблячи його "суб'єктом" - тепер це не просто "практикант, якого прислали", а працівник із правами.

Дуальна освіта: Дозволяє офіційно поєднувати навчання в аудиторіях із виконанням конкретних трудових функцій на реальному виробництві.

Чому це важливо

Раніше система практики часто була "паперовою": студент десь рахувався, заклад отримував якісь кошти, а реального досвіду та мотивації було мало. Нова норма стимулює бізнес ставитися до студентів як до майбутнього кадрового резерву, а не як до безкоштовної робочої сили.

Це може зацікавити

- Для кого це працюватиме?

- Насамперед для студентів професійних коледжів (ПТО) та закладів професійної освіти.

- Чи буде договір типовим?

- Так, розробники обіцяють створити примірний (типовий) договір, який буде максимально простим і практичним для обох сторін.