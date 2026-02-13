Реєстрація на "дитячі" виплати онлайн: в Кабміні зробили важливу заяву

Подати заяву на "дитячі" виплати онлайн можна буде вже найближчим часом, технічна робота у цьому напрямку вже ведеться.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр соцполітики Денис Улютін розповів під час години запитань до уряду.

За його словами, можливість зареєструватись на "дитячі" виплати онлайн має з'явитись вже найближчим часом.

Що передувало

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.

Крім того, раніше РБК-Україна пояснювало, як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків" – без черг і зайвих паперів.

Крім того, ми розповідали про допомогу сім'ям у Києві – хто і за яких умов має право отримати 7 500 гривень на дитину.

Також повідомлялось, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищили дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, покладено щомісячні фіксовані виплати.

Додамо, що український уряд планує запустити програму "єСадок". Вона передбачає щомісячні виплати для дітей віком від 3 до 6 років, які фінансуватимуться місцевими бюджетами.