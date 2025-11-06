Виплати на дітей у 2026 році: кому дадуть 50 тисяч, а кому - 7 тисяч гривень
З 1 січня 2026 року в Україні підвищать дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець в ефірі телемарафону.
Як пояснила Шемелинець, одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року.
"Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року", - сказала вона.
Так, для дітей, яким станом на початок 2026 року ще не виповниться одного року, передбачені щомісячні виплати у 7 тисяч гривень - до досягнення малюком однорічного віку.
Також батьки таких дітей матимуть право скористатися програмою "єЯсла", коли дитині виповниться рік.
Дитячі виплати-2026
Нагадаємо, що у середу, 5 листопада 2025 року, Верховна Рада 294 голосами "за" ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Він спрямований на підтримку сімей із дітьми, підвищення рівня народжуваності та створення умов, які дозволяють поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю.
Закон, який набирає чинності з 1 січня 2026 року, передбачає підвищення розмірів низки "дитячих" виплат. Зокрема, встановлюється:
- допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину;
- одноразова виплата при народженні дитини - 50 тисяч гривень;
- допомога для догляду за дитиною до одного року - 7 тисяч гривень щомісяця (для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, - 10 500 гривень);
- програма підтримки "єЯсла" - 8 тисяч грн щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року (для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тисяч гривень);
Також законодавчо закріплено надання одноразової грошової допомоги "Пакунок школяра" для учнів перших класів - 5 тисяч гривень у 2026 році.
Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога "Пакунок малюка" або грошовою компенсацією.