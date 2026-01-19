7000 гривень на дитину до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

Пенсійний фонд України планує вже наступного місяця почати виплати підтримки родинам з дітьми до одного року у розмірі 7 000 гривень. Кошти можна витратити на речі для дитини, навчання або інші послуги.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса під час брифінгу у Медіацентрі .

Коли і кому нарахують виплати

Допомогу можуть отримати:

батьки дітей, народжених у 2026 році;

матері, які народили у 2025 році, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

"Є деякі технічні нюанси щодо використання спецрахунків, які необхідні для цих виплат. Сподіваємось, що до кінця наступного місяця це питання буде вирішено і ми зможемо здійснювати перерахування коштів", - заявив голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус.

Батькам потрібно подати заяву на отримання допомоги до Пенсійного фонду України. Після її розгляду кошти надійдуть на спеціальний рахунок родини.

Допомога для догляду за дитиною

З 2026 року законом передбачено щомісячну допомогу сім’ям на догляд за дитиною до одного року - 7 000 гривень. Для родин, де виховують дитину з інвалідністю, сума допомоги становить 10 500 гривень (з коефіцієнтом 1,5).

Документи, які потрібно надати ПФУ для оформлення виплат:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), якщо він є;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують повноваження законного представника, якщо заяву подає не батько або мати;

медичний висновок про тимчасову непрацездатність через вагітність та пологи.

Допомога по догляду до 1 року призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.