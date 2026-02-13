ua en ru
Регистрация на "детские" выплаты онлайн: в Кабмине сделали важное заявление

Пятница 13 февраля 2026 13:22
Регистрация на "детские" выплаты онлайн: в Кабмине сделали важное заявление Фото: Кабмин работает над подачей заявления на "детские" выплаты онлайн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подать заявление на "детские" выплаты онлайн можно будет уже в ближайшее время, техническая работа в этом направлении уже ведется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр соцполитики Денис Улютин рассказал во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: 7000 гривен на ребенка до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

"Что касается непосредственно подачи онлайн, мы сейчас с коллегами работаем по технической возможности такой подачи, такого заявления", - заявил Улютин.

По его словам, возможность зарегистрироваться на "детские" выплаты онлайн должна появиться уже в ближайшее время.

Что предшествовало

Ранее мы писали, что Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Кроме того, ранее РБК-Украина объясняло, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

Кроме того, мы рассказывали о помощи семьям в Киеве - кто и при каких условиях имеет право получить 7 500 гривен на ребенка.

Также сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине повысили детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года. Для детей, которым по состоянию на эту дату не будет года, положены ежемесячные фиксированные выплаты.

Добавим, что украинское правительство планирует запустить программу "еСадок". Она предусматривает ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые будут финансироваться местными бюджетами.

