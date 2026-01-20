ua en ru
Допомога сім'ям у Києві: кому та за яких умов виплатять 7 500 гривень на дитину

Вівторок 20 січня 2026 07:30
UA EN RU
Допомога сім'ям у Києві: кому та за яких умов виплатять 7 500 гривень на дитину Матеріальну допомогу на дітей отримають близько 12 500 багатодітних сімей Києва (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві близько 12 500 багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7 500 гривень на дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Хто саме отримає матеріальну допомогу

Українцям розповіли, що у Києві майже 12 500 багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7 500 гривень на кожну дитину до 6 років - яка отримує державну соціальну допомогу.

Уточнюється, що виплату профінансують у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам" (у 2026 році на неї передбачено майже 100 млн гривень).

"Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім'ю загалом", - наголосила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Вона пояснила, що це дозволяє:

  • точніше враховувати потреби родин;
  • забезпечувати більший об'єм підтримки

Як нараховуються такі виплати на дітей у Києві

У КМДА повідомили, що така допомога багатодітним сім'ям:

  • є щорічною;
  • нараховується адресно на дитину.

"Цього року програма охопить понад 13 000 дітей. Для порівняння: у 2025-му виплату отримали 10 000 дітей", - поділились із громадянами.

Хонда уточнила, що "родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи - виплату нарахують автоматично".

Тим часом родини, які оформлюють допомогу вперше, можуть звернутися:

  • або до районних управлінь соціального захисту населення;
  • або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) - за місцем проживання.

Коли будуть виплати й куди надійдуть кошти

Насамкінець у КМДА розповіли, що виплату заплановано провести в кінці січня - на початку лютого 2026 року.

Зазначається, що кошти надійдуть на "Картку киянина" для родин, які:

  • виховують трьох і більше дітей;
  • перебувають на обліку в органах соціального захисту;
  • фактично проживають у Києві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків" - без черг і паперів.

Крім того, ми пояснювали, як зросли у 2026 році "дитячі" виплати в Україні (від вагітності до школи) та де їх можна оформити.

Читайте також про "єЯсла" в Україні - хто з батьків може отримувати 8 тисяч щомісяця й на що витрачати.

