Допомога сім'ям у Києві: кому та за яких умов виплатять 7 500 гривень на дитину
У Києві близько 12 500 багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7 500 гривень на дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Хто саме отримає матеріальну допомогу
Українцям розповіли, що у Києві майже 12 500 багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7 500 гривень на кожну дитину до 6 років - яка отримує державну соціальну допомогу.
Уточнюється, що виплату профінансують у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам" (у 2026 році на неї передбачено майже 100 млн гривень).
"Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім'ю загалом", - наголосила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Вона пояснила, що це дозволяє:
- точніше враховувати потреби родин;
- забезпечувати більший об'єм підтримки
Як нараховуються такі виплати на дітей у Києві
У КМДА повідомили, що така допомога багатодітним сім'ям:
- є щорічною;
- нараховується адресно на дитину.
"Цього року програма охопить понад 13 000 дітей. Для порівняння: у 2025-му виплату отримали 10 000 дітей", - поділились із громадянами.
Хонда уточнила, що "родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи - виплату нарахують автоматично".
Тим часом родини, які оформлюють допомогу вперше, можуть звернутися:
- або до районних управлінь соціального захисту населення;
- або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) - за місцем проживання.
Коли будуть виплати й куди надійдуть кошти
Насамкінець у КМДА розповіли, що виплату заплановано провести в кінці січня - на початку лютого 2026 року.
Зазначається, що кошти надійдуть на "Картку киянина" для родин, які:
- виховують трьох і більше дітей;
- перебувають на обліку в органах соціального захисту;
- фактично проживають у Києві.
