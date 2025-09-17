Реєстр маршрутів і чесний сервіс: як цифровізація змінює автобусні перевезення в Україні

В Україні продовжують втілювати в життя реформу внутрішніх перевезень автобусами. Було, зокрема, запущено Реєстр міжобласних маршрутів і підготовлено до використання модуль для реєстрації нерегулярних перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.
Громадянам розповіли, що Мінрозвитку разом із Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) продовжує втілювати реформу внутрішніх перевезень автобусами.
Йдеться про цифрові оновлення у сфері внутрішніх перевезень автомобільним транспортом в Україні.
"В основі всіх змін - цифровізація та дерегуляція організації внутрішніх перевезень у першу чергу для налагодження якісного та стабільного транспортного сполучення", - поділився заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.
Він пояснив, що планується, зокрема, цифровізація конкурсу на маршрути за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.
"Невдовзі планується розпочати внутрішнє тестування нової процедури", - уточнив посадовець.
Крім того, експерти працюють над:
"Разом із тим, за короткий час вдалось запустити Реєстр міжобласних маршрутів та підготувати до використання модуль для реєстрації нерегулярних перевезень", - повідомив заступник міністра.
У межах запуску Реєстру міжобласних автобусних маршрутів було створено "єдину базу даних" усіх легальних міжобласних маршрутів (понад 2500 маршрутів).
Українцям пояснили, що в Реєстрі доступна вся ключова інформація, зокрема:
Згідно з інформацією Мінрозвитку, вже було зроблене тестування цифрового модуля для нерегулярних перевезень.
Наголошується, що всі внутрішні нерегулярні рейси мають бути зареєстровані в системі з 24 вересня.
"Це допоможе уникати ситуацій, коли регулярні рейси виконуються під виглядом нерегулярних", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що закон визначає: одним і тим самим автобусом можна здійснити не більше 2 рейсів на тиждень за маршрутом.
"У разі порушення - це буде вважатись регулярним маршрутом і передбачає відповідальність", - зауважили у міністерстві.
Отже, завдяки цифровому модулю:
"Інформація з Реєстру також відкрита та доступна на порталі відкритих даних data.gov.ua", - додали у Мінрозвитку.
Насамкінець повідомляється, що реформа дозволяє зламати старі схеми та зробити ринок перевезень відкритим і чесним.
"Це означає більше довіри до перевізників та кращий сервіс для людей", - підсумували у відомстві.
