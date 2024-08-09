Чи можуть перевізника оштрафувати за відсутність туалету в автобусі: відповідь юриста

Якщо перевізник порушує Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, громадяни мають право звернутись зі скаргою до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна .

Чи зобов'язані перевізники облаштовувати автобуси туалетами

За словами експерта, чинним законодавством обов'язкової наявності туалету у транспортному засобі - під час здійснення організованих пасажирських перевезень - не передбачено.

"Однак, для забезпечення комфорту пасажирів, транспортний засіб, за можливості, повинен бути обладнаний туалетною кімнатою. Або ж водій транспортного засобу повинен здійснювати санітарні зупинки у незаборонених для цього місцях", - наголосив Буліменко.

Щоб не виписали штраф: що в автобусі повинно бути обов'язково

Згідно з пунктом 31.1 Правил дорожнього руху (ПДД), технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, які стосуються:

безпеки дорожнього руху

охорони навколишнього середовища

правил технічної експлуатації

інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації

Так, обов'язковість наявності у транспортному засобі (ТЗ) медичної аптечки - з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена - передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 ПДД.

Там же зазначається, що в автобусі повинні бути:

знак аварійної зупинки (миготливий червоний ліхтар), який відповідає вимогам стандарту

працездатний вогнегасник

противідкотні упори (щонайменше два) - в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т

При цьому у ПДД уточнюється, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу ТЗ, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником".

Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись "у легкодоступних місцях".

Насамкінець, якщо в автобусі конструкцією передбачені ремені безпеки та підголовники, вони також мають бути "в робочому стані" (і не мати видимих надривів на лямках).

Як саме і за що можуть карати перевізників

Буліменко розповів, що керування водієм ТЗ, в якому відсутня, наприклад, аптечка, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн.

Повторне впродовж року вчинення такого ж адміністративного правопорушення тягне за собою:

або накладення більшого штрафу - від 850 до 1700 грн - з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців

або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

Крім того, згідно зі статтею 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України ТЗ, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів - тягне за собою накладення штрафу (на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, водіїв ТЗ) від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про суму від 340 до 1700 грн.

Порушення правил перевезення: як можна подати скаргу

Насамкінець Буліменко нагадав, що за умови порушення перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, з відповідною скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки):

зателефонувати на гарячу лінію: +380443504304

написати скаргу в листі на електронну пошту: contact@dsbt.gov.ua

"Розгляд справ про вказані адміністративні правопорушення законом віднесено до компетенції органів Національної поліції", - уточнив адвокат.