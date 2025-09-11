ua en ru
В Україні спростили відкриття нової категорії водійських прав: що зміниться і для кого

Четвер 11 вересня 2025 12:58
В Україні спростили відкриття нової категорії водійських прав: що зміниться і для кого В Україні спростили процедуру отримання водійських прав однієї з категорій (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання в Україні водійських прав однієї з категорій, важливих для розвитку галузі автоперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Що саме змінив уряд і для кого

Згідно з інформацією міністерства, Кабінет міністрів України спростив процедуру залучення фізичних осіб до керування транспортними засобами категорії СЕ.

Йдеться про вантажний транспорт із причепом.

Уточнюється, що на черговому засіданні КМУ була схвалена відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки - "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами".

Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Наголошується, що без змін залишаються при цьому вимоги щодо:

  • професійної підготовки;
  • навчання;
  • іспитів.

Чим важлива запроваджена для водіїв зміна

У Мінекономіки пояснили, що запроваджена постановою зміна дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом.

"Не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією", - пояснили у відомстві.

Вважається також, що спрощення процедури:

  • підвищить доступ до професії для молоді до 25 років і жінок;
  • зміцнить логістичну спроможність держави;
  • сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів;
  • дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та у навчальних центрах.

"Документ спрямований на гармонізацію національного законодавства з правом Європейського Союзу у сфері автомобільного транспорту", - підсумували в Мінекономіки..

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав.

Тим часом у ГСЦ МВС і кіберполіції повідомили, які "послуги" водіям в інтернеті замовляти ніяк не можна, щоб не стати жертвою шахраїв.

Крім того, ми пояснювали, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.

Читайте також, як нещодавно змінився алгоритм бронювання місця в черзі для перетину кордону - для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників.

