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Пасажирські перевезення без аптечки: куди жалітись та чи оштрафують порушників

П'ятниця 02 серпня 2024 19:15
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Пасажирські перевезення без аптечки: куди жалітись та чи оштрафують порушників У деяких випадках аптечка може врятувати життя пасажирів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

За керування транспортним засобом, в якому відсутня аптечка (для надання першої медичної допомоги при аваріях або інших нещасних випадках на дорозі), водію можуть виписати штраф. У деяких випадках ідеться навіть про позбавлення права керування ТЗ або ж адміністративний арешт.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Чи обов'язково в маршрутці чи автобусі повинна бути аптечка

За словами експерта, обов'язковість наявності у транспортному засобі (ТЗ) медичної аптечки - з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена - передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, що були затверджені постановою Кабінету міністрів №1306 від 10 жовтня 2001 року.

При цьому перелік медикаментів у такій медичній аптечці повинен відповідати ДСТУ 3961-2000.

У ПДД уточнюється, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу", повинна бути в закріпленому стані - в місці, визначеному підприємством-виробником.

Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка має розташовуватись "у легкодоступних місцях".

Який штраф загрожує водієві через відсутність аптечки

Буліменко розповів, що керування водієм ТЗ, в якому відсутня аптечка, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн.

Повторне впродовж року вчинення такого ж адміністративного правопорушення тягне за собою:

  • або накладення більшого штрафу - від 850 до 1700 грн - з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
  • або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

Куди можна подати скаргу та хто розглядає подібні справи

При порушенні перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зі скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки):

  • зателефонувати на гарячу лінію: +380443504304
  • написати скаргу в листі на електронну пошту: contact@dsbt.gov.ua

"Розгляд справ про вказані адміністративні правопорушення законом віднесено до компетенції органів Національної поліції", - додав адвокат.

Отже, туди можна звертатись і у випадку керування водієм транспортним засобом, в якому відсутня медична аптечка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке покарання за непристебнуті паски безпеки загрожує водіям і пасажирам.

Читайте також, як в Україні можуть посилити покарання водіїв за ігнорування "швидких" і пожежників на дорогах.

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Аптечка Штрафи Автобуси Пасажири
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