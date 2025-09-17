Реестр маршрутов и честный сервис: как цифровизация меняет автобусные перевозки в Украине

В Украине продолжают воплощать в жизнь реформу внутренних перевозок автобусами. Был, в частности, запущен Реестр межобластных маршрутов и подготовлен к использованию модуль для регистрации нерегулярных перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Гражданам рассказали, что Минразвития вместе с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) продолжает воплощать реформу внутренних перевозок автобусами.
Речь идет о цифровых обновлениях в сфере внутренних перевозок автомобильным транспортом в Украине.
"В основе всех изменений - цифровизация и дерегуляция организации внутренних перевозок в первую очередь для налаживания качественного и стабильного транспортного сообщения", - поделился заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
Он объяснил, что планируется, в частности, цифровизация конкурса на маршруты с помощью Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности.
"Вскоре планируется начать внутреннее тестирование новой процедуры", - уточнил чиновник.
Кроме того, эксперты работают над:
"Вместе с тем, за короткое время удалось запустить Реестр межобластных маршрутов и подготовить к использованию модуль для регистрации нерегулярных перевозок", - сообщил заместитель министра.
В рамках запуска Реестра межобластных автобусных маршрутов была создана "единая база данных" всех легальных межобластных маршрутов (более 2500 маршрутов).
Украинцам объяснили, что в Реестре доступна вся ключевая информация, в частности:
Согласно информации Минразвития, уже было сделано тестирование цифрового модуля для нерегулярных перевозок.
Отмечается, что все внутренние нерегулярные рейсы должны быть зарегистрированы в системе с 24 сентября.
"Это поможет избегать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных", - объяснили гражданам.
Уточняется, что закон определяет: одним и тем же автобусом можно осуществить не более 2 рейсов в неделю по маршруту.
"В случае нарушения - это будет считаться регулярным маршрутом и предусматривает ответственность", - отметили в министерстве.
Следовательно, благодаря цифровому модулю:
"Информация из Реестра также открыта и доступна на портале открытых данных data.gov.ua", - добавили в Минразвития.
В завершение сообщается, что реформа позволяет сломать старые схемы и сделать рынок перевозок открытым и честным.
"Это означает больше доверия к перевозчикам и лучший сервис для людей", - подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.
Кроме того, мы объясняли, могут ли перевозчика оштрафовать за отсутствие туалета в автобусе и что делать пассажирам, если в маршрутке или автобусе нет аптечки.
Читайте также, почему с 10 сентября 2025 года в Украине изменился алгоритм бронирования места в очереди для пересечения границы и как работает "единое окно" для выезда за границу водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков.