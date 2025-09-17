Реестр маршрутов и честный сервис: как цифровизация меняет автобусные перевозки в Украине

Как в Украине реформируют внутренние автобусные перевозки

Гражданам рассказали, что Минразвития вместе с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) продолжает воплощать реформу внутренних перевозок автобусами.

Речь идет о цифровых обновлениях в сфере внутренних перевозок автомобильным транспортом в Украине.

"В основе всех изменений - цифровизация и дерегуляция организации внутренних перевозок в первую очередь для налаживания качественного и стабильного транспортного сообщения", - поделился заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Он объяснил, что планируется, в частности, цифровизация конкурса на маршруты с помощью Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности.

"Вскоре планируется начать внутреннее тестирование новой процедуры", - уточнил чиновник.

Кроме того, эксперты работают над:

внедрением электронных разрешений на маршруты;

упрощением процедуры открытия новых маршрутов.

"Вместе с тем, за короткое время удалось запустить Реестр межобластных маршрутов и подготовить к использованию модуль для регистрации нерегулярных перевозок", - сообщил заместитель министра.

Что содержится в Реестре межобластных автобусных маршрутов

В рамках запуска Реестра межобластных автобусных маршрутов была создана "единая база данных" всех легальных межобластных маршрутов (более 2500 маршрутов).

Украинцам объяснили, что в Реестре доступна вся ключевая информация, в частности:

названия и номера маршрутов,

расписания движения,

перевозчики, которые их обслуживают.

Чем полезен цифровой модуль для нерегулярных перевозок

Согласно информации Минразвития, уже было сделано тестирование цифрового модуля для нерегулярных перевозок.

Отмечается, что все внутренние нерегулярные рейсы должны быть зарегистрированы в системе с 24 сентября.

"Это поможет избегать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных", - объяснили гражданам.

Уточняется, что закон определяет: одним и тем же автобусом можно осуществить не более 2 рейсов в неделю по маршруту.

"В случае нарушения - это будет считаться регулярным маршрутом и предусматривает ответственность", - отметили в министерстве.

Следовательно, благодаря цифровому модулю:

перевозчики получают полную картину рынка, включая маршруты, которые не обслуживаются;

пассажиры смогут найти нужный рейс с помощью удобного фильтра;

государство получает централизованную информацию обо всей маршрутной сети.

"Информация из Реестра также открыта и доступна на портале открытых данных data.gov.ua", - добавили в Минразвития.

В завершение сообщается, что реформа позволяет сломать старые схемы и сделать рынок перевозок открытым и честным.

"Это означает больше доверия к перевозчикам и лучший сервис для людей", - подытожили в ведомстве.

Публикация Минразвития (скриншот: facebook.com/Ministry.for.development)