"Реальне просування до миру": Зеленський заявив про новий формат переговорів

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що вже заплановані кілька розмов. Зокрема розмова з канцлером Німеччини Мерцом.

"Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - підкреслив президент.

Зеленський також відзначив, що вчора, після їх розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, він ще окремо поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Працюємо разом. Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі", - зауважив глава України.

Він пояснив, що серед пріоритетів зокрема:

припинення вбивств, а саме - Росія має піти на припинення вогню,

формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир,

довготривалість безпеки.

Зеленський зауважив, що в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Наразі ж потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань.

"Україна ніколи не хотіла війни та працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - підсумував він.