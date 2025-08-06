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Трамп хоче зустрітися з Путіним та Зеленським, - NYT

Середа 06 серпня 2025 22:23
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Трамп хоче зустрітися з Путіним та Зеленським, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.

Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі - без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським. Поки незрозуміло, чи згоден російський диктатор на таку пропозицію.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше прагнули координувати мирні зусилля, схоже, погодилися з ініціативою Трампа.

У переговорах із Трампом, крім Зеленського, брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Поїздка Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливе врегулювання війни РФ проти України.

Після їхньої зустрічі президент США Дональд Трамп написав, що було досягнуто "значного прогресу".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський після того, як Трамп поінформував його про переговори, зазначив, що Росія, ймовірно, більше налаштована на перемир'я.

Попри такі заяви, західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що США планують запровадити нові санкції проти Росії, оскільки до 8 серпня - дедлайну Трампа - так і не розпочалося перемир'я між РФ та Україною.

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