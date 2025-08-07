Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Президент США Дональд Трамп закликав свою команду діяти швидко під час планування зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначимо, що вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви і провів переговори з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.
Після цього Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би, можливо, вже наступного тижня, зустрітися з Путіним, після чого відбудуться тристоронні переговори, в яких буде Зеленський. Джерело CNN в уряді ЄС підтвердило зміст такої розмови.
Також два представники Білого дому повідомили виданню, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час своєї зустрічі з Віткоффом.
За словами двох чиновників, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко
"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.
Трамп не впевнений у тарифах, але бачить шанс зустрічі
Нагадаємо, що в першій половині липня Трамп дав Путіну дедлайн 50 днів, щоб закінчити війну в Україні. В іншому разі, він пригрозив запровадити санкції та вторинні мита. Зокрема, проти покупців російської нафти.
Незабаром президент США заявив, що розчарований тим, що Росія продовжує бомбити українські міста. Як підсумок, він скоротив свій дедлайн до 10 днів, кінець якого буде вже завтра, 8 серпня.
Наразі залишається незрозумілим, введе все таки Трамп вторинні чи ні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив цієї ночі, що рішення буде ухвалено протягом найближчих 24 або 36 годин.
Водночас Трамп цієї ночі заявив, що "є хороші шанси на його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.
"Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні. І є дуже хороший шанс на завершення (війни Росії проти України - ред.), на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.