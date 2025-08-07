ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN

Четвер 07 серпня 2025 04:55
UA EN RU
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп закликав свою команду діяти швидко під час планування зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, що вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви і провів переговори з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.

Після цього Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би, можливо, вже наступного тижня, зустрітися з Путіним, після чого відбудуться тристоронні переговори, в яких буде Зеленський. Джерело CNN в уряді ЄС підтвердило зміст такої розмови.

Також два представники Білого дому повідомили виданню, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час своєї зустрічі з Віткоффом.

За словами двох чиновників, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко

"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.

Трамп не впевнений у тарифах, але бачить шанс зустрічі

Нагадаємо, що в першій половині липня Трамп дав Путіну дедлайн 50 днів, щоб закінчити війну в Україні. В іншому разі, він пригрозив запровадити санкції та вторинні мита. Зокрема, проти покупців російської нафти.

Незабаром президент США заявив, що розчарований тим, що Росія продовжує бомбити українські міста. Як підсумок, він скоротив свій дедлайн до 10 днів, кінець якого буде вже завтра, 8 серпня.

Наразі залишається незрозумілим, введе все таки Трамп вторинні чи ні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив цієї ночі, що рішення буде ухвалено протягом найближчих 24 або 36 годин.

Водночас Трамп цієї ночі заявив, що "є хороші шанси на його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

"Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні. І є дуже хороший шанс на завершення (війни Росії проти України - ред.), на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сполучені Штати Америки Російська Федерація Дональд Трамп Володимир Зеленський Володимир Путін
Новини
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО