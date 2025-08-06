Трамп зідзвонився із Зеленським, - джерело

Початок розмови двох лідерів з посиланням на власні джерела також підтверджує кореспондент Axios Барак Равід.

Деталей розмови Трампа із Зеленським поки що немає.

Поїздка Віткоффа до Путіна

Нагадаємо, що розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал про війну в Україні. У свою чергу Віткофф передав сигнал Трампу. Про що саме йдеться - Ушаков не уточнював.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський має поговорити телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Важливо відзначити, що поїздка Віткоффа до Москви відбулася перед 8 серпня - дедлайном Трампа, після закінчення якого американський лідер обіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи і санкції.