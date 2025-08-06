ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський поговорив із Трампом після візиту його посланця до Путіна: що сказав

Середа 06 серпня 2025 20:43
UA EN RU
Зеленський поговорив із Трампом після візиту його посланця до Путіна: що сказав Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський вечері 6 серпня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також брали участь європейські лідери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви", - повідомив Зеленський.

За словами президента, спільна позиція України та партнерів абсолютно чітка: війна має завершитися.

"І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав президент.

Розмова Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал щодо війни в Україні. Своєю чергою Віткофф передав сигнал Трампу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Дональд Трамп Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО