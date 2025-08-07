"Реальное продвижение к миру": Зеленский заявил о новом формате переговоров

Сегодняшний день стал важным шагом на пути к длительному миру и безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", - отметил Зеленский.
Он отметил, что уже запланированы несколько разговоров. В частности разговор с канцлером Германии Мерцом.
"Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что вчера, после их разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, он еще отдельно поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Работаем вместе. Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие", - отметил глава Украины.
Он пояснил, что среди приоритетов в частности:
Зеленский отметил, что в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Сейчас же нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов.
"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - подытожил он.
Напомним, в среду, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого в медиа появилась информация, что российский диктатор якобы предложил встретиться с Трампом "в определенный момент".
Как рассказали американским журналистам в Белом доме, Трамп якобы ответил, что готов встретиться с Путиным на следующей неделе. В то же время The New York Times сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. И об этом он якобы сообщил европейским лидерам.
Однако, по словам госсекретаря Марко Рубио, встреча Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса по миру в Украине.
Между тем позже 6 августа президент Трамп провел телефонный разговор с президентом Зеленским.
Глава Украины отметил, что в переговорах также принимали участие европейские лидеры.
Заметим, что уже сегодня стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.