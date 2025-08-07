ua en ru
"Реальне просування до миру": Зеленський заявив про новий формат переговорів

Україна, Четвер 07 серпня 2025 10:28
"Реальне просування до миру": Зеленський заявив про новий формат переговорів Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогоднішній день став важливим кроком на шляху до тривалого миру та безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що вже заплановані кілька розмов. Зокрема розмова з канцлером Німеччини Мерцом.

"Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - підкреслив президент.

Зеленський також відзначив, що вчора, після їх розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, він ще окремо поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Працюємо разом. Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі", - зауважив глава України.

Він пояснив, що серед пріоритетів зокрема:

  • припинення вбивств, а саме - Росія має піти на припинення вогню,
  • формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир,
  • довготривалість безпеки.

Зеленський зауважив, що в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Наразі ж потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань.

"Україна ніколи не хотіла війни та працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - підсумував він.

Трамп готується до зустрічі з Зеленським і Путіним

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, до Росії прибув спецпредставник президента США Стів Віткофф, де й зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього у медіа з'явилася інформація, що російський диктатор нібито запропонував зустрітися з Трампом "у певний момент".

Як розповіли американським журналістам у Білому домі, Трамп нібито відповів, що готовий зустрітися з Путіним наступного тижня. Водночас The New York Times повідомило, що Трамп хоче провести тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським. І про це він нібито повідомив європейським лідерам.

Однак, за словами держсекретаря Марко Рубіо, зустріч Трампа з Путіним буде залежати від прогресу щодо миру в Україні.

Тим часом пізніше 6 серпня президент Трамп провів телефонну розмову з президентом Зеленським.

Глава України зауважив, що у переговорах також брали участь європейські лідери.

Зауважимо, що вже сьогодні стало відомо, що Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

