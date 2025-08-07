"Реальное продвижение к миру": Зеленский заявил о новом формате переговоров

Сегодняшний день стал важным шагом на пути к длительному миру и безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", - отметил Зеленский.

Он отметил, что уже запланированы несколько разговоров. В частности разговор с канцлером Германии Мерцом.

"Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что вчера, после их разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, он еще отдельно поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Работаем вместе. Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие", - отметил глава Украины.

Он пояснил, что среди приоритетов в частности:

прекращение убийств, а именно - Россия должна пойти на прекращение огня,

формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир,

долговременность безопасности.

Зеленский отметил, что в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Сейчас же нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - подытожил он.