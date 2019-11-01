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В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом

Новости » Политика     01.11.2019 - 13:18
В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Разведение сил в Золотом началось 29 октября 2019 года

Украинская сторона завершила разведения войск в Золотом Луганской области. Об этом РБК-Украина сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун.

Разведение сил длилось три дня. Как заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, стартовало разведения войск 29 октября.

"Сегодня завершился первый этап зеркального розведенння сил и средств, который продолжался трое суток. Теперь начался этап поиска минно-взрывных угроз и уничтожения, демонтаж инженерных сооружений: блиндаж и блокпостов", - сообщил Штупун.

По его словам, первый этап разведения длился три дня и завершился сегодня 1 ноября около 12:00 часов.

"Второй этап предусматривающий демонтаж сооружений, уничтожение минно-взрывных угроз продолжается с 4-го дня. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней. На 30-ый день ОБСЕ начинает верификации. Официальное заявление о завершении может делать ОБСЕ", - добавил он.

Напомним, так называемая "ЛНР" сегодня заявила, что со своей стороны завершила разведения сил в Золотом.

РБК-Украина писало, что руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации на Донбассе полковник Александр Борщевский назвал цель разведения сил и средств в Золотом - это создание зоны безопасности.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приветствует разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит".

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