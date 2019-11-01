"Нафтогаз" резко повысил цену газа на ноябрь

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ для промышленных потребителей подорожает на 20%, после чего поднимутся цены и для населения

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" повысила с 1 октября 2019 года цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.