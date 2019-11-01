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Глава Минздрава уволила всех своих советников

Новости » Общество     01.11.2019 - 17:28
Глава Минздрава уволила всех своих советников
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Соответствующий приказ Зоряна Скалецкая подписала 1 ноября

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 1 ноября подписала приказ об увольнении всех своих советников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Как сообщила министр, она считает недопустимым, когда "советника воспринимают, как еще одного министра".

"А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", - написала она.

По словам Скалецкой, большинство советников Минздрава не отвечали за свои действия.

"К сожалению, как я уже поняла, так исторически сложилось, что большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат. И при этом никакой ответственности", - добавила министр.

При этом, Скалецкая отметила, что Минздрав продолжает работать с экспертной средой над решением конкретных вызовов и продвижением приоритетов, но статусов "советника" больше не будет.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины планируют провести внутренний кадровый аудит. По словам Скалецкой, в результате кадрового аудита в министерстве должны остаться работать наиболее эффективные сотрудники.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун.

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