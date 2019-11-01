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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     01.11.2019 - 12:54
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 м/с

Погода в Украине 2 ноября ухудшится, объявили штормовое попередежння. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, завтра днем на Правобережье (в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях) порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. На севере и востоке похолодало до +2+5 градусов, на остальной территории от +6 до +8. В центральных областях ночью от -2 до -5, на западе и юге от 0 до -3. В столице в пятницу также прохладно.

Впрочем, по данным синоптика Наталки Диденко, на следующей неделе погода существенно улучшится, ожидается рост температуры воздуха до +20 градусов.

Как отметила синоптик, на выходных стоит ожидать потепления, однако на западе возможны осадки. Также на выходных местами прогнозируется сильный ветер, который будет усиливаться до штормового. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6+11 градусов. В воскресенье в столице стоит ожидать сильного ветра, также вероятен дождь.

На следующей неделе в Украине потеплеет до +20 Сегодня в Украине прогнозируют до -8
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
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