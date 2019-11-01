НАБУ открыло дело в отношении Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Дело против Кличко открыто по требованию антикоррупционного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в НАБУ.

Сообщается, что НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

Отметим, ВАКС до этого обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

"Обязать уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в ЕРДР сведения, изложенные в депутатском обращении от 18.09.2019 г.. За вх. № Ко-11235, о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины. Постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября 2019 производство по вышеуказанной жалобе было открыто", - говорится в постановлении ВАКС.

Кроме того, в НАБУ отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

Напомним, дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киеврады заявляли о бездействии НАБУ в открытии дела против мэра Киева на основании депутатского обращения о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.

До этого РБК-Украина сообщало, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд гривен.