Ратификация Стамбульской конвенции и удар по "вышкам Бойко": новости за 20 июня
Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, украинские войска ударили ракетами по "вышкам Бойко", между Литвой и Россией разгорается скандал. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 20 июня - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Бои с российскими войсками за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинская сторона контролирует только территорию завода "Азот".
- Украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море. Так называемые "вышки Бойко" были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.
- Вооруженные силы Украины потеряли поселок Метелкино вблизи областного центра.
- Российские военные произвели ряд артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. Под взрывы оккупанты пытались внедрить ДРГ возле Бахмута.
- Российское командование не прекращает попытки захвата Востока Украины. Оккупанты планируют снова наступать на Харьков и уничтожить Славянск.
- В результате ракетного удара по Одессе в понедельник, 20 июня, произошел пожар логистического продовольственного склада. Днем в течение трех часов РФ выпустила по югу Украины 14 ракет.
Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию
Верховная рада Украины ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Законопроект президента Владимира Зеленского поддержали 259 депутатов.
Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но долгое время не ратифицировала. Попытки поддержать документ в парламенте были в 2016 и 2019 годах.
В Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ"
Восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.
"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении Восьмого админсуда Львова.
Между Литвой и Россией разгорается скандал
С 18 июня Литва ввела запрет на железнодорожные перевозки по своей территории товаров, которые попали в санкционный список Евросоюза. После этого Калининградская область оказалась отрезанной от поставок половины объема грузов из РФ.
Россия перешла к открытым угрозам Литве и НАТО из-за транспортной блокады Калининграда. В Москве готовятся к "защите своих национальных интересов", если запрет в ближайшее время не отменят. На фоне обострения отношений между странами в Балтийском море стартовали военные учения. Все подробности - в материале РБК-Украина.
На Украину налетит шторм, а температура резко упадет: синоптики сделали предупреждение I уровня
Погода в Украине резко изменится во вторник, 21 июня. Уже ночью грозы со штормовыми порывами ветра придут на Запад, а днем охватят значительную часть страны.
Детальный прогноз и предупреждение о непогоде - в материале Styler.