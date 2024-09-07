"Рамштайн-24", нова допомога для України та удар по Павлограду: новини за 6 вересня

Вчора, 6 вересня, відбулося 24-те засідання "Рамштайну", на якому низка партнерів оголосили про нову військову допомогу Україні. Тим часом Росія атакувала Павлоград Дніпропетровської області.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 6 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Обстріл Павлограда

У п'ятницю, 6 вересня, близько 10:00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей. На жаль, є постраждалі" - розповіли у Повітряних силах.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 58 людей. Найменшому з них - 4 роки.

Крім того, у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще два побиті.

"Рамштайн-24"

Вчора, 6 вересня, на американській авіабазі в Німеччині відбулася 24-та зустріч Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн", вперше за участю президента Володимира Зеленського. На ній союзники зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові постачання зброї.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, у фокусі на засіданні було забезпечення України системами протиповітряної оборони та ракетами до них.

Також серед пріоритетів України - артилерійські боєприпаси та техніка для українських бригад, а також далекобійна зброя.

Детально про підсумки "Рамштайну", - у матеріалі РБК-Україна.

США оголосили нову допомогу Україні на 250 млн доларів

Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

До пакета допомоги увійшли:

ракети RIM-7 і допомога для ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK

Іспанія передала Україні повну батарею протиповітряної оборони HAWK з шістьма пусковими установками. Вона вже перебуває у Польщі.

Про передачу батареї повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.

"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністр Роблес оголосив про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає шість ракетних пускових установок, які Іспанія вже передала та які наразі перебувають у Польщі", - заявили в Міноборони Іспанії.

Канада надасть Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів та 1300 боєголовок до них

Канада надасть Україні велику партію ракетних двигунів CRV-7. Також пакет буде включати 1300 боєголовок до ракет.

Партія буде включати 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями.

Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

На запит України Канада також оголосила про виділення списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.

Німеччина з іншими партнерами передасть Україні ще 77 танків Leopard 1A5 та 12 гаубиць

Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році.

Крім того, Німеччина з іншими європейськими партнерами готуються передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5.

Бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у Донецькій області. Воїни також деблокували з оточення українських воїнів.

Як зазначають захисники, ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують.

Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити.

Тепер звільнення Микити має затвердити президент Володимир Зеленський своїм указом.

За інформацією джерел РБК-Україна, Віктор Микита отримає нову посаду. Він стане заступником керівника Офісу президента.

Україна отримає від Литви 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Литва передасть Україна 10 мільйонів євро. Ці кошти будуть направлені на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Про це розповів Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

Росія втратила 6 тисяч солдатів під час операції ЗСУ у Курській області

За словами президента України Володимира Зеленського, протягом першого місяця операції ЗСУ на території Курської області Росія втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

"Ми перевернули гру. І витискаємо війну на територію РФ завдяки нашому контрнаступі. Сьогодні ми контролюємо територію в понад 1300 квадратних кілометри у Курській області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів", - розповів він.

За словами Зеленського, російські військові покинули значну частину території, коли побачили наближення українських бійців, інша ж частина була взята під контроль нашими силами в боях.

"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч російських військ в інших зонах бойових дій", - відзначив президент.

Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності

Іран передав Російській Федерації партію балістичних ракет. Ймовірно - вони малої дальності дії.

"Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", - пише WSJ.

Росіяни знову розстріляли українського військовополоненого

Проект "Хочу жити" повідомив, що окупанти оприлюднили відео, на якому стратили українського військовополоненого.

Після скоєного злочину російський солдат, що здійснив розстріл, цинічно заявив, що російські загарбники прийшли "звільняти" землю, яка нібито "належить" Росії, від "ворогів" та "нацизму".

Також вчора телеканал CNN оприлюднив відеоролик зі стратою трьох українських військовослужбовців.