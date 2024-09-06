Микита отримає посаду в ОП після звільнення, - джерела
Віктор Микита, звільнення якого сьогодні погодив Кабінет міністрів, отримає нову посаду. Він стане заступником керівника Офісу президента.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".
За інформацією співрозмовника видання, Микита в Офісі президента замінить Олексія Кулебу, якого вчора, 5 вересня, Рада призначила віце-прем'єром з відновлення - міністром розвитку громад та територій України.
Що відомо про Микиту
Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області.
- У 1998 році він закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("Технологія, економіка та планування деревообробки").
- З 2003 року працював у правоохоронних органах. Зокрема, він обіймав посаду заступника начальника управління СБУ у Запорізькій області.
- З 2015 по 2018 рр. - керівник спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю.
- З 2018 по 2021 рр. - керівник спецпідрозділу СБУ Запорізької області щодо боротьби з організованою злочинністю.
- У 2021 році Микиту призначили першим заступником начальника Головного управління СБУ.
- 10 грудня 2021 року він став головою Закарпатської обласної військової адміністрації.
Перестановки в ОП
Нагадаємо, в Офісі президента України цього тижня відбуваються кадрові перестановки.
Зокрема, 3 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника ОП Ростислава Шурму.
При цьому вчора глава держави підписав укази про звільнення трьох заступників голови ОП. Мова про Олексія Кулебу, Миколу Точицького та Юлію Соколовську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.