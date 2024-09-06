Микита отримає посаду в ОП після звільнення, - джерела

Віктор Микита, звільнення якого сьогодні погодив Кабінет міністрів, отримає нову посаду. Він стане заступником керівника Офісу президента.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

За інформацією співрозмовника видання, Микита в Офісі президента замінить Олексія Кулебу, якого вчора, 5 вересня, Рада призначила віце-прем'єром з відновлення - міністром розвитку громад та територій України. Що відомо про Микиту Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області. У 1998 році він закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("Технологія, економіка та планування деревообробки").

З 2003 року працював у правоохоронних органах. Зокрема, він обіймав посаду заступника начальника управління СБУ у Запорізькій області.

З 2015 по 2018 рр. - керівник спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю.

З 2018 по 2021 рр. - керівник спецпідрозділу СБУ Запорізької області щодо боротьби з організованою злочинністю.

У 2021 році Микиту призначили першим заступником начальника Головного управління СБУ.

10 грудня 2021 року він став головою Закарпатської обласної військової адміністрації.