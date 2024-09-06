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Бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення українських воїнів

Нью-Йорк, П'ятниця 06 вересня 2024 10:13
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Бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення українських воїнів Фото: бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у Донецькій області. Воїни також деблокували з оточення українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до боїв на Торецькому напрямку з метою покращення тактичного положення. Воїни беруть участь у наступальних та оборонних діях у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною", - йдеться у повідомленні.

У результаті боїв бійцям "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні.

Бійці &quot;Азову&quot; звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення українських воїнів

скриншот deepstatemap.live

Як зазначають захисники, ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - додають воїни.

Бої за Нью-Йорк

Селище Нью-Йорк розташоване у центральній частині Донецької області на Торецькому напрямку. За останню добу на цій ділянці фронту відбулося 16 боїв.

Ситуація у Нью-Йорку погіршилася влітку, коли окупанти активізувалися на цьому напрямку. Окупанти зайшли до селища та захопили його значну частину. При цьому росіяни у традиційній манері знищують населений пункт, бомбардуючи його.

Детальніше про те, чому для росіян важливий Нью-Йорк - у матеріалі РБК-Україна.

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