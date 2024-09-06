Бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення українських воїнів

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у Донецькій області. Воїни також деблокували з оточення українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до боїв на Торецькому напрямку з метою покращення тактичного положення. Воїни беруть участь у наступальних та оборонних діях у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною", - йдеться у повідомленні.

У результаті боїв бійцям "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні.

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Як зазначають захисники, ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - додають воїни.