Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА
Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.
Тепер звільнення Микити має затвердити президент Володимир Зеленський своїм указом.
Із Закарпатської ОВА на Банкову
Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Микиту планують призначити заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби, якого вчора Верховна Рада призначила віцепрем'єром з відновлення - міністром розвитку громад і територій України.
Хто такий Віктор Микита
Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю "технолог-економіст", а також Національну академію внутрішніх справ України - спеціальність "правознавство". Одружений, має чотирьох дітей.
З 1999 року працював за фахом на низці підприємств, зокрема на "Укрпошті". З 2003 року почав працювати в правоохоронних органах на різних посадах. Був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Згодом став співробітником Центрального управління СБУ. У 2013-2014 роках як співробітник СБУ служив в Донецьку. З 2015 до 2018 року був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.
У 2021 році указом президента Володимира Зеленського був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. На момент призначення залишався співробітником СБУ, був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України.
У липні 2022 року очолив Закарпатський осередок політичної партії "Слуга народу", а в березні 2023-го Микиту обрали головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.
Кадрові зміни
Нагадаємо, що цього тижня в уряді відбулися великі кадрові зміни. Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з поста міністра закордонних справ, а також відправила у відставку віцепрем'єрку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та голову Фонду державного майна Віталія Коваля.
Останнього вчора було призначено міністром аграрної політики. Також міністерські посади отримали: Ольга Стефанішина (зберегла посаду віцепрем'єрки з євроінтеграції та стала главою Мінюсту), Андрій Сибіга, Наталія Калмикова, Світлана Гринчук, Герман Сметанін, Олексій Кулеба, Матвій Бідний та Микола Точицький.
Детально про те, що стоїть за кожним зі звільнень та призначень - в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.