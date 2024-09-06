Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.

Тепер звільнення Микити має затвердити президент Володимир Зеленський своїм указом.

Із Закарпатської ОВА на Банкову

Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Микиту планують призначити заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби, якого вчора Верховна Рада призначила віцепрем'єром з відновлення - міністром розвитку громад і територій України.

Хто такий Віктор Микита

Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю "технолог-економіст", а також Національну академію внутрішніх справ України - спеціальність "правознавство". Одружений, має чотирьох дітей.

З 1999 року працював за фахом на низці підприємств, зокрема на "Укрпошті". З 2003 року почав працювати в правоохоронних органах на різних посадах. Був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Згодом став співробітником Центрального управління СБУ. У 2013-2014 роках як співробітник СБУ служив в Донецьку. З 2015 до 2018 року був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

У 2021 році указом президента Володимира Зеленського був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. На момент призначення залишався співробітником СБУ, був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України.

У липні 2022 року очолив Закарпатський осередок політичної партії "Слуга народу", а в березні 2023-го Микиту обрали головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.

Кадрові зміни

Нагадаємо, що цього тижня в уряді відбулися великі кадрові зміни. Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з поста міністра закордонних справ, а також відправила у відставку віцепрем'єрку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та голову Фонду державного майна Віталія Коваля.

Останнього вчора було призначено міністром аграрної політики. Також міністерські посади отримали: Ольга Стефанішина (зберегла посаду віцепрем'єрки з євроінтеграції та стала главою Мінюсту), Андрій Сибіга, Наталія Калмикова, Світлана Гринчук, Герман Сметанін, Олексій Кулеба, Матвій Бідний та Микола Точицький.