Канада надасть Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів та 1300 боєголовок до них
Канада надасть Україні велику партію ракетних двигунів CRV-7. Також пакет буде включати 1300 боєголовок до ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Канади.
Постачання анонсував міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Партія буде включати 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями.
Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.
Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.
На запит України Блер також оголосив про виділення Канадою списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.
Що цьому передувало
Нагадаємо, раніше у Канаді велися дискусії щодо надання Україні ракетних двигунів CRV-7. Вони були списані, але довгий час уряд Канади не давав дозволу на постачання. Проте у червні Міноборони повідомило, що надасть ЗСУ 2 тисячі двигунів.
CRV-7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети створені ще у 1980-х роках і вважаються озброєнням холодної війни.
Ракетні двигуни CRV-7 можуть застосовуватися для озброєння наявних у ЗСУ гелікоптерів. Також профільні видання зазначають, що з CRV7 можна зробити наземні пускові.
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