Україна отримає від Литви 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Литва передасть Україна 10 мільйонів євро. Ці кошти будуть направлені на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

"Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова", - написав Камишін.

За його словами, було отримано підтвердження від міністра оборони Литви щодо виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця".

Варто також зауважити, що за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів. Тобто виділених Литвою коштів має вистачити на 10 ракет.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.

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